MC張天賦紅館騷嘉賓姚焯菲登台 台下男觀眾一個舉動惹全網公憤
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MC張天賦紅館演唱會昨晚（9日）上演震驚全場一幕，表演嘉賓姚焯菲（Chantel）登台發言期間，台下一名男觀眾突然情緒失控狂飆粗口要求她離開舞台，影片曝光後隨即引爆網絡公憤，網民一面倒圍剿該名男子行為極度無品。
姚焯菲盛裝登場發言遭男觀眾瘋狂飆粗口打斷
根據現場歌迷流出片段顯示，當晚姚焯菲以表演嘉賓身份盛裝登場，在舞台上接過麥克風準備向觀眾分享感受時，台下一名男觀眾突然在安靜場館內用極大聲量向舞台方向連續爆粗，大喊「妳走啦」及多句不堪入耳侮辱性字眼，試圖中斷姚焯菲發言。整段過程被在場歌迷以手機拍下，影片隨後被上載至社交平台Threads，短時間內引起大量轉發及討論。
MC張天賦及姚焯菲方面暫未正式回應事件
截至目前，MC張天賦團隊及姚焯菲方面均未就事件作出正式回應。不過有在場觀眾於網上留言指出，現場絕大部分觀眾均有拍手歡迎姚焯菲，氣氛友善，「我附近個個靜心聽和拍手，好尊重嘉賓」，強調鬧事者僅屬極少數個別人士。姚焯菲當晚與MC合唱歌曲《誰人避開戀愛這事情》，有歌迷大讚「比4年前studio版更好聽」，認為她表現大方得體。
姚焯菲出身全民造星4與MC早有合作淵源
姚焯菲出身自《聲夢傳奇》，以「聲夢小花」之名為人熟悉，出道以來一直備受關注。她與MC張天賦早前已有合唱歌曲，今次獲邀擔任紅館演唱會嘉賓，本屬順理成章。有網民指出：「佢同MC的確切切實實有一首合唱歌，唔係求其搵個女嘉賓上來合唱jam歌個種。」亦有人將事件與當年謝霆鋒初出道被噓相提並論，認為姚焯菲遭遇並非首例，鼓勵她繼續發光發亮。
網民一面倒圍剿爆粗男斥其失禮MC兼無家教
影片曝光後留言區近乎一面倒怒轟該名男觀眾，網民紛紛留言：「條友勁黑人憎，咁大聲講粗口鬧人！你自己走啦，唔好喺度失禮MC！」、「幾唔鍾意佢都好，佢都係你偶像請嚟做嘉賓」、「無品！可以不愛，但不要傷害」、「連基本尊重都冇，幾唔鍾意都唔應該咁樣」。更有網民建議紅館應將該名男子列入黑名單，認為其行為不僅侮辱嘉賓，更是對主人家MC極度失禮。
資料或影片來源：原文刊於新假期