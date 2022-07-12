MC張天賦自揭拖女相！ 網民紛紛估邊個 最後結果令人O曬嘴

人氣歌手MC張天賦近日在社交平台上與粉絲互動，MC與粉絲們展開你問我答遊戲，讓粉絲提出二選一問題，自己再從中選題作答！在回答粉絲提問的時候，MC更大方公開了一張拖女相，瞬間引起粉絲們熱烈關注，最後MC更親身公佈結果，令粉絲O曬嘴！