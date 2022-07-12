MC張天賦自揭拖女相！ 網民紛紛估邊個 最後結果令人O曬嘴
MC張天賦玩你問我答 公開拖女相
近日人氣歌手MC張天賦在社交網站上與網民大玩你問我答遊戲，其中網民問得最多的便是MC的感情問題。昨天有網民便要求MC在「愛你嘅vs你愛嘅」之間選擇，MC回答自己會選擇「我愛嘅」。雖然如此暖男的答案令一眾粉絲甜到爆，但答案背後附上的拖女圖就令不少粉絲心都碎埋！即立即有網民發動「起底攻勢」搵拖手主人！不少人都估有可能是早前與他一起行超巿的Ash以及Santis！
MC大方回答感情問題 直認喜歡女生有「呢樣嘢」
此外，MC亦大方回應粉絲們所提問的感情問題。有網民問道MC喜歡瘦的女生還是S型身材的女生，MC直言自己喜歡S型身材女生，原因是他本人喜歡女生有腰！MC亦在回答「識女仔vs被女仔識」的時候表示，自己以前曾經是主動派，可是現在在愛情方面屬於被動派！
MC見狀親自解畫 結果令粉絲O曬嘴
正當網民和粉絲們都瘋狂討論到底誰是相中人的時候，MC見狀馬上發文表示自己仍然單身，表示上傳的照片是很久之前的照片。他亦在直播中表示照片中的女生是前女友，因為在回答粉絲問題的時候偶然看見該照片，而且覺得挺適合粉絲所提問的問題，所以選用了該照片，造成了此次的誤會！
出道後緋聞不斷 MV女主個個都出事
MC出道後一直緋聞不斷，網民發現擔任過MC MV的女主角都有壞事發生，此現象亦被網民成為「MC魔咒」！
今年年初就被網民大爆看到MC和《時候不早》MV女主角Ash在平安夜一起在黃埔超市買東西，網民更表示自己看見當天MC非常貼心地幫Ash推購物車！事情越發越大，令MC一度被捲入Ash的婚變風波，Ash亦因此形象插水！
婚變事件三日之後，MC又被網民拍到疑似MC和擔任《反對無效》MV女主角Santis一起行Aeon買餸！Santis為Youtube人氣頻道「熊仔頭」的成員之一，有傳Santis和熊仔頭在去年已經秘密結婚，兩人不但曾經於IG大曬戒指相，更在影片中互稱老公老婆。可是在密會事件被爆之後，Santis IG上原有的熊仔頭Story都全被刪除，令MC和Santis的關係變得更加曖昧！
此外，在參加《全民造星3》之後人氣急升的張凱琪Kiki，亦在擔任MC歌曲《記憶棉》之後被爆出不雅影片事件！一連串的事件，都令網民驚訝指每個擔任過MC MV女主的都會出事，名副其實的「MC魔咒」！
常見問題
MC張天賦自揭有新女?
MC張天賦近日在社交平台上與粉絲互動，更大方公開了一張拖女相……詳情請看
MC張天賦喜歡S型身材?
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