嘉盈孖藍仔頭踩上阿Me同男友新居　意外發現藏成人玩具：唔係單身都要用㗎！

「MK妹」嘉盈又有新傑作！YouTube Channel「FHProductionHK」最新影片中，嘉盈與藍仔頭走上另一位YouTuber Me Chan嘅屋企狠揭老友新屋與男朋友的私人生活。影片開頭嘉盈仲揚言要帶觀眾睇Me Chan素顏真面目，但Me Chan拒絕素顏示人，失敗的嘉盈便帶着觀眾，突摷Me Chan同男朋友嘅睡房，竟喺房櫃中搵到疑18禁玩具，尺度好大膽！