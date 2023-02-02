嘉盈孖藍仔頭踩上阿Me同男友新居 意外發現藏成人玩具：唔係單身都要用㗎！
嘉盈踢爆Me Chan有男友仲靠玩具
嘉盈向來大膽敢言，今次喺「FHProductionHK」新節目《反轉你朋友》玩轉Me Chan屋企，鏟入人哋同男朋友嘅睡房，偷雞摷Me Chen房櫃，意外發現女性專用嘅18禁玩具。Me Chan俾人踢爆後，忍唔住大嗌：「黐x線㗎喎！」嘉盈即刻自爆：「我都有喎，我嗰支係粉紅色，按穴道㗎嘛！」在旁邊嘅藍仔頭搭嘴：「按膊頭得唔得㗎，我都想試吓！」嘉盈仲瞓上人哋張床，地氈式搜索張床有冇可疑物品，最後發現床上有條不明嘅毛，Me Chan笑言絕對唔係頭髮。
Me Chan被踢爆疑與男友房事疏離
Me Chan被踢爆平時有用18禁玩具，非常豪爽咁話：「嗰支玩具一定要有！」嘉盈之後都忍唔住質問Me Chan：「我單身就話啫，你又唔係單身！」Me Chan聽到之後，表情明顯無奈咁答：「唔係單身都要用㗎！」
片段中嘉盈有摷人屋企廁所，見到企缸極細，即刻問：「咁你哋咪冇得鴛鴦戲水囉，你哋唔會一齊沖涼嘅咩？」Me Chan承認會同男朋友沖涼，嘉盈話覺得鴛鴦戲水好重要，講到一半Me Chan續說：「其實我都覺得鴛鴦戲水好重要，但係我男朋友唔鍾意…」未知Me Chan嘅說話，是否暗示緊同男朋友房事疏離。
網民對於Me Chan要靠玩具感驚訝 質疑男朋友係咪有心無力
片段喺連登討論區引起討論，有網民開post指：「究竟佢條仔係咪唔得，或者技術差，唔係點解拍拖都要用呢啲嘢！」其他版友對於樓主嘅疑問有唔同意見：「佢條仔咁嘅樣，唔用先唔正常」、「佢條仔連一齊沖涼都唔想」、「條仔滿足唔到佢？」
嘉盈突然真空激凸 惹網民瘋狂討論
除咗新片受廣泛討論，嘉盈喺IG嘅素顏story，同樣受到網民討論，相片中嘉盈仲疑似真空上陣。討論區樓主直言：「But素顏真係好x樣衰！」其他網民紛紛留言附和：「幾時露埋點」、「個胸好似好細咁」、「諗起家有囍事吳君如」、「成個男人樣咁」、「露點都冇興趣」！睇嚟網民對於嘉盈素顏真面目，反應唔係咁樂觀。
嘉盈平時玩得豪放無底線 試過街邊胸壓藍仔頭
嘉盈早前為慶祝其個人YouTube「嘉盈Kaying」頻道突破7萬訂閱人數，拍片大玩《你叫我做》，粉絲叫佢做乜照足order去做。嘉盈玩起上來絕無底線，著睡衣出街當眾聞人pat pat、撩人條仔都只係碎料，其中一個任務被要求街邊打藍仔頭一巴，卻因為二人身高差距甚遠，就算嘉盈出盡力跳高加胸壓對方，仍然挑戰失敗。不過這一幕成為黃金流量密碼！
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