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嘉盈孖藍仔頭踩上阿Me同男友新居　意外發現藏成人玩具：唔係單身都要用㗎！

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「MK妹」嘉盈又有新傑作！YouTube Channel「FHProductionHK」最新影片中，嘉盈與藍仔頭走上另一位YouTuber Me Chan嘅屋企狠揭老友新屋與男朋友的私人生活。影片開頭嘉盈仲揚言要帶觀眾睇Me Chan素顏真面目，但Me Chan拒絕素顏示人，失敗的嘉盈便帶着觀眾，突摷Me Chan同男朋友嘅睡房，竟喺房櫃中搵到疑18禁玩具，尺度好大膽！

mechan 嘉盈 嘉盈今次去老友Me Chan屋企踢竇。
嘉盈今次去老友Me Chan屋企踢竇。（圖片來源：[email protected]截圖）
mechan 嘉盈 嘉似乎係老友Me Chan屋企有大發現喎！
嘉盈似乎係老友Me Chan屋企有大發現喎！（圖片來源：[email protected]截圖）

嘉盈踢爆Me Chan有男友仲靠玩具

嘉盈向來大膽敢言，今次喺「FHProductionHK」新節目《反轉你朋友》玩轉Me Chan屋企，鏟入人哋同男朋友嘅睡房，偷雞摷Me Chen房櫃，意外發現女性專用嘅18禁玩具。Me Chan俾人踢爆後，忍唔住大嗌：「黐x線㗎喎！」嘉盈即刻自爆：「我都有喎，我嗰支係粉紅色，按穴道㗎嘛！」在旁邊嘅藍仔頭搭嘴：「按膊頭得唔得㗎，我都想試吓！」嘉盈仲瞓上人哋張床，地氈式搜索張床有冇可疑物品，最後發現床上有條不明嘅毛，Me Chan笑言絕對唔係頭髮。

mechan 嘉盈 嘉盈搵到疑似18＋玩具，好爆！
嘉盈搵到疑似18＋玩具，好爆！（圖片來源：[email protected]截圖）
mechan 嘉盈 嘉盈認自己都有用，好爽快！
嘉盈認自己都有用！（圖片來源：[email protected]截圖）
mechan 嘉盈 藍仔頭搭嘴問可唔可以用嚟按摩。
藍仔頭搭嘴問可唔可以用嚟按摩。（圖片來源：[email protected]oductionHK截圖）
mechan 嘉盈 藍仔頭仲話想試用添！
藍仔頭仲話想試用添！（圖片來源：[email protected]截圖）

Me Chan被踢爆疑與男友房事疏離

Me Chan被踢爆平時有用18禁玩具，非常豪爽咁話：「嗰支玩具一定要有！」嘉盈之後都忍唔住質問Me Chan：「我單身就話啫，你又唔係單身！」Me Chan聽到之後，表情明顯無奈咁答：「唔係單身都要用㗎！」

片段中嘉盈有摷人屋企廁所，見到企缸極細，即刻問：「咁你哋咪冇得鴛鴦戲水囉，你哋唔會一齊沖涼嘅咩？」Me Chan承認會同男朋友沖涼，嘉盈話覺得鴛鴦戲水好重要，講到一半Me Chan續說：「其實我都覺得鴛鴦戲水好重要，但係我男朋友唔鍾意…」未知Me Chan嘅說話，是否暗示緊同男朋友房事疏離。

mechan 嘉盈 Me Chan豪爽咁話：「嗰支玩具一定要有！」
Me Chan豪爽咁話：「嗰支玩具一定要有！」（圖片來源：[email protected]截圖）
mechan 嘉盈 嘉盈都忍唔住質問Me Chan點解有男朋友要靠玩具！
嘉盈都忍唔住質問Me Chan點解有男朋友要靠玩具！（圖片來源：[email protected]截圖）
mechan 嘉盈 Me Chan明顯無奈咁答：「唔係單身都要用㗎！」
Me Chan明顯無奈咁答：「唔係單身都要用㗎！」（圖片來源：[email protected]截圖）
mechan 嘉盈 嘉盈好奇問Me Chan同男友會唔會一齊沖涼。
嘉盈好奇問Me Chan同男友會唔會一齊沖涼。（圖片來源：[email protected]截圖）
mechan 嘉盈 Me Chan直認有！
Me Chan直認有！（圖片來源：[email protected]截圖）
mechan 嘉盈 Me Chan都係「性女」，指覺得鴛鴦戲水好重要！
Me Chan都係「性女」，指覺得鴛鴦戲水好重要！（圖片來源：[email protected]截圖）
mechan 嘉盈 但Me Chan男朋友唔鍾意喎！
但Me Chan男朋友唔鍾意喎！（圖片來源：[email protected]截圖）

網民對於Me Chan要靠玩具感驚訝 質疑男朋友係咪有心無力

片段喺連登討論區引起討論，有網民開post指：「究竟佢條仔係咪唔得，或者技術差，唔係點解拍拖都要用呢啲嘢！」其他版友對於樓主嘅疑問有唔同意見：「佢條仔咁嘅樣，唔用先唔正常」、「佢條仔連一齊沖涼都唔想」、「條仔滿足唔到佢？」

mechan 嘉盈 網民熱議點解Me Chan點解有男朋友要靠玩具。
網民熱議點解Me Chan點解有男朋友要靠玩具。（圖片來源：討論區截圖）
mechan 嘉盈 網民指Me Chan男朋友行為冷淡。
網民指Me Chan男朋友行為冷淡。（圖片來源：討論區截圖）
mechan 嘉盈 網民勁猜原因！
網民勁猜原因！（圖片來源：討論區截圖）

嘉盈突然真空激凸 惹網民瘋狂討論

除咗新片受廣泛討論，嘉盈喺IG嘅素顏story，同樣受到網民討論，相片中嘉盈仲疑似真空上陣。討論區樓主直言：「But素顏真係好x樣衰！」其他網民紛紛留言附和：「幾時露埋點」、「個胸好似好細咁」、「諗起家有囍事吳君如」、「成個男人樣咁」、「露點都冇興趣」！睇嚟網民對於嘉盈素顏真面目，反應唔係咁樂觀。

mechan 嘉盈 嘉盈IG素顏story疑似真空上陣！
嘉盈IG素顏story疑似真空上陣！（圖片來源：[email protected]
mechan 嘉盈 網民對於好有意見！
網民對於好有意見！（圖片來源：討論區截圖）
mechan 嘉盈 網民似乎覺得嘉盈好豪放...
網民似乎覺得嘉盈好豪放…（圖片來源：討論區截圖）
mechan 嘉盈 網民唔多撐嘉盈喎！
網民唔多撐嘉盈喎！（圖片來源：討論區截圖）
mechan 嘉盈 網民話無興趣！
網民話無興趣！（圖片來源：討論區截圖）

嘉盈平時玩得豪放無底線 試過街邊胸壓藍仔頭

嘉盈早前為慶祝其個人YouTube「嘉盈Kaying」頻道突破7萬訂閱人數，拍片大玩《你叫我做》，粉絲叫佢做乜照足order去做。嘉盈玩起上來絕無底線，著睡衣出街當眾聞人pat pat、撩人條仔都只係碎料，其中一個任務被要求街邊打藍仔頭一巴，卻因為二人身高差距甚遠，就算嘉盈出盡力跳高加胸壓對方，仍然挑戰失敗。不過這一幕成為黃金流量密碼！

mechan 嘉盈 嘉盈 嘉盈一心飛的去搵藍仔頭，要打佢一巴，可惜二人身高差距甚遠，嘉盈出盡力跳高都拍打不到藍仔頭，不過呢一幕就非常矚目。
嘉盈一心飛的去搵藍仔頭，要打佢一巴，可惜二人身高差距甚遠，嘉盈出盡力跳高都拍打不到藍仔頭，不過呢一幕就非常矚目。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
mechan 嘉盈 嘉盈 嘉盈打唔到藍仔頭，仲反被對方兜頭打了一下。
嘉盈打唔到藍仔頭，仲反被對方兜頭打了一下。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
mechan 嘉盈 嘉盈 嘉盈早已掌握何謂「流量密碼」，所以她的頻道只有一年多便突破7萬訂閱。
嘉盈掌握何謂「流量密碼」，難怪頻道只有一年多便突破7萬訂閱。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube、Instagram資料或影片來源：Youtube

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