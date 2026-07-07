8點直樂｜22歲女團成員自爆理想型 背景大起底 隊友離隊仍堅持追夢

女團SPIRAL成員Meme（曾祉婷）近日登上ViuTV節目《8點直樂VIURIETY》擔任戀綜女嘉賓，這位22歲、自小熱愛跳舞的女生從出道至今經歷了隊友離隊、極端天氣下拍MV等重重考驗，卻依然堅持在舞台上發光發亮。她在節目中坦言希望覓得犬系陽光男孩，令粉絲對她的感情生活充滿好奇。