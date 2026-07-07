8點直樂｜22歲女團成員自爆理想型 背景大起底 隊友離隊仍堅持追夢
Meme自爆喜歡許光漢型男生
Meme在《8點直樂》「The Choose Day」環節中以女嘉賓身份亮相，由COLLAR成員GAO和DAY擔任邱比特為她配對。平日活躍於社交媒體、熱愛看戀綜的她，今次終於親身體驗戀綜女主角的滋味。她在節目中透露自己喜歡許光漢、洪嘉豪等男藝人類型，希望對象是專一又陽光的犬系男生，展現出與舞台上霸氣形象截然不同的少女一面。
Meme曾在9號風球下堅持完成出道MV拍攝
Meme的追夢之路從來不易。2023年10月SPIRAL正式出道時，她們的同名單曲《Spiral》MV足足拍了3天，期間更遭遇9號風球和黑雨等極端天氣。Meme當時曾表示：「雖然我們經歷咗重重難關，包括9、10號風球和黑雨，但我們不畏風雨把MV順利拍攝」。成員們甚至因水浸無法回家，需要留守公司過夜，但這段互相陪伴的經歷反而令團隊感情更加深厚，MV發布後更成功打進電台排行榜。
兩位隊友離隊後Meme與Wendy繼續撐起SPIRAL
回顧SPIRAL的發展歷程，四位成員原本互不相識，卻因為共同的跳唱夢想走在一起。然而2024年7月，成員Marvia與SzeChing宣布離隊尋求其他發展機會，團隊由原本的四人縮減至Meme與Wendy兩人。Meme自幼學習鋼琴和跳舞，擁有jazz funk、芭蕾舞等多種舞台演出經驗，在團隊中擔當音樂擔當。她畢業於香港浸會大學幼兒教育系，曾表示：「喺最青春嘅年紀，要好好咁發一場美夢」，即使面對隊友離開的打擊，仍然選擇堅持留在舞台上繼續追夢。
網民大讚Meme真性情又可愛
節目播出後，不少網民對Meme的表現留下深刻印象。有粉絲留言「Meme上戀綜好有反差萌，台上跳舞好霸氣，揀男仔又好少女心」、「支持Meme搵到幸福」。亦有觀眾表示被她的經歷所打動，認為一個經歷過隊友離隊、極端天氣拍攝等考驗仍然堅持追夢的女生，值得擁有美好的愛情。更有網民翻出她早年做模特兒和拍微電影的片段，感嘆她從17歲入行至今一步一腳印的成長軌跡。