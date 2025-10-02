Mew演唱會2025香港站｜歌單+座位表一覽！11.16西九開騷
廣告
Mew演唱會2025香港站｜門票購票消息一文睇清！Mew演唱會2025香港站將在11月16日(週日)西九文化區舉行，新假期整合演唱會門票價格、優先發售、公開售票、購票連結、座位表、歌單和搶飛攻略，粉絲們切勿錯過演唱會詳情！
Mew演唱會2025香港站｜日期＋門票詳情
|Mew演唱會2025香港站｜Mew – The Farewell Shows – Hong Kong 2025｜西九文化區自由空間詳情
|演出日期
|2025年11月16日
|時間
|20:00
|地點
|西九文化區自由空間
|地址
|香港西九龍博物館道18號
|門票票價
|HK$ 650
Mew演唱會2025香港站｜門票購票日期
Mew演唱會2025香港站｜門票搶飛攻略
要在各大平台成功搶購門票，建議您在電腦上同時安裝多款不同的網頁瀏覽器，例如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。您可以同時啟用「Chrome」、「Firefox」和「Safari」，每個瀏覽器都代表一個獨立的入口，以確保您能嘗試多個機會，爭取一席之地。在門票發售當天，系統會要求您選擇購買「’.$name.’」的門票，然後將您引導到相應的排隊頁面。此外，我們建議您使用手機、iPad平板等多種設備，同時打開應用程序或網頁，以增加成功搶購的機會。（當然，請小心，不要在同一個WiFi網絡下使用太多設備，以免被封IP。）
Mew演唱會2025香港站｜座位表
有待更新
Mew演唱會2025香港站｜歌單
演唱會歌單仍未釋出，將持續更新。
圖片來源：Clockenflap｜Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期