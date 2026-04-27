晚吹｜最強閨密狠插十年姊妹！人氣紋身師慘被連環出賣 驚人內幕全曝光

俗語有話「防火防盜防閨密」，一段掏心掏肺的姊妹情，隨時會變成插在背後最利的一把刀。人氣紋身師Mini（劉萬儀）今晚在ViuTV節目《晚吹 – 怨女俱樂部》中，就驚爆一段長達十年的慘痛背叛經歷，不但被好姊妹撬牆腳，更慘遭騙財，真心換來絕情，戲劇性的遭遇令人咋舌。回顧Mini從一個被認為「讀書唔成」的中四輟學少女，逆襲成為坐擁近35萬粉絲的紋身店老闆，這段經歷更顯得諷刺又勵志。