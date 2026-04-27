晚吹｜最強閨密狠插十年姊妹！人氣紋身師慘被連環出賣 驚人內幕全曝光
Mini自爆慘遭閨密背叛
在節目預告中，Mini大爆自己曾好心收留一位認識十年的老友，誰知對方竟然恩將仇報，撬自己牆腳，上演一場「我當你係老友，你就當我係小丑」的戲碼。更令人心寒的是，在Mini選擇原諒對方後，該名閨密竟然變本加厲，最後更呃錢走佬，徹底消失。這段慘烈的背叛經歷，讓Mini坦言是「真心換絕情」，十年友情毀於一旦，聽者心酸。
紋身師Mini曾是輟學少女
這位在鏡頭前勇敢揭開傷疤的Mini，現實中是一位極具名氣的紋身師。但風光背後，她的成長路途並非一帆風順。Mini自知不是讀書的材料，中學成績平平，更在老師的建議下於中四輟學。她曾為了賺取學費而擔任售貨員，卻因性格內向不善言辭，經常被上司批評「見到穿LV及CHANEL的客人，卻向她們sell百多元的平價產品」，事業起步充滿挫折。
Mini為追夢拜師屢遇挫折
為了實現成為紋身師的夢想，Mini鼓起勇氣向全港的紋身店自薦做學徒，但最終只有一間回覆。可惜的是，當時年僅十多歲的她被師傅認為只是「玩玩吓」，入行近一年都只負責打雜買外賣，根本學不到技術。不甘心的她毅然跳槽，在新店除了自費學素描，更不斷用豬皮練習紋身技巧，以行動證明自己的決心，最終花了近兩年時間才獲得師傅信任，得到第一次為客人上色的機會。
韓國進修創立小清新風格
首次為客人紋身的經驗雖然讓Mini「緊張到腳軟」，但客人的滿意給了她極大信心。隨著技術日漸成熟，她不滿足於傳統紋身的「江湖味」，希望開創一種全新的風格。當時韓國正盛行細緻線條、色彩清新的紋身風格，Mini便毅然決定隻身遠赴當地進修，學成歸來後，在2018年創立自家紋身店Mini Tattoo，憑著獨創的「小清新紋身」風格，在市場上打響名堂。
人氣紋身師Mini IG坐擁35萬粉絲
Mini的「小清新紋身」以其細緻線條和夢幻色彩，深受女性客人歡迎，讓她迅速在社交媒體上爆紅，其Instagram帳戶吸引了接近350,000名粉絲追蹤，人氣一時無兩。她的實力更獲得不少名人認可，香港劍擊運動員吳諾弘也曾找她紋上奧運五環圖案，Mini對此表示「很感激他對自己的信任」。從輟學少女到星級紋身師，Mini的逆襲之路絕對是最佳的勵志故事。
慘痛經歷化為療癒力量
或許是自身的慘痛經歷，讓Mini更能體會客人的心境。她曾透露，自己就像一位心理治療師，會先了解每位客人紋身背後的故事。她憶述曾有位女生因墮胎而多年未能釋懷，希望紋上蓮花圖案紀念未出世的孩子，Mini為她完成紋身後，女生表示「心結已解開」。Mini將自身的傷痕轉化為療癒他人的力量，賦予了工作更深層的意義。
網民熱議十年友情不堪一擊
Mini被閨密背叛的故事曝光後，引起網民熱烈討論。不少人狠批其閨密行為可恥，感嘆「十年感情原來咁脆弱」。有網民認為，正是因為經歷過這種人性的黑暗面，Mini才能創作出充滿療癒力量的作品，並活出令對方高攀不起的精彩人生。面對友情與愛情的雙重背叛，Mini沒有被打倒，反而將心碎化為動力，建立屬於自己的事業王國，這或許就是對背叛者最好的反擊。