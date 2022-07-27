MIRROR演唱會｜舞台意外頻生萬人聯署停用機關 鏡仔御用歌唱老師爆粗鬧
MIRROR演唱會現場直擊｜Anson Kong險遇機關意外跌落台+重溫首場11大亮點
鏡粉萬人聯署要求停用機關
有鏡粉發聯署，名為「關注MIRROR演唱會安全問題」，目前已累積1.1萬人簽名，當中寫道：
全港鏡粉對MIRROR首個紅館演唱會期待已久，但開始前一天卻驚聞有舞蹈員受傷入院，揭發不但排練時間不足，各機關的安全性亦成疑，演出人員之安全並未得到保障。直至昨天正式演出，整個過程險象環生，今天第二場Frankie更叉錯腳跌下舞台，情況令人擔心！」然後促請主辦方停用未必要機關：「現希望主辦方正視問題，保障所有表演者（包括MIRROR 12子及所有舞蹈員）等之安全，在未能提供適當安全措施前，請考慮暫停使用非必要之機關或升降台。相信入場鏡粉寧願眾人在平地演出，亦不想有人因此受傷！希望各關注此問題的鏡粉一同聯署，促請主辦盡快回應。
MIRROR歌唱老師爆粗鬧爆
MIRROR成員中，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）同李駿傑（Jeremy）都跟隨歌唱老師Guddy（陳傑龍），在舞台意外發生後，他於IG出post狠批MIRROR演唱會的安排，亦替鏡仔們擔心，他寫道：「但願每一位歌手都不是要擔心台面機關，不是沒得睡，不是演唱會前都要趕錄音、趕活動，不是要擔心自己身體狀態或是身邊工作人員的安危，而是他X的好好安排恆常練歌、一齊練歌、練舞、休息、repeat，心身安康。我們看到的不單是安排不當，是對藝術訓練的無知，還有對藝術工作者的無理要求。」
第二場群舞環節收起升降天橋
MIRROR紅館騷舞台安全問題成為近日熱話，其中最多人談論的時群舞獻唱《IGNITED》的時候，升降天橋對接位高低不平，狀態跟未完工一樣。主辦順應民意，第二場已將該天橋收起。
重溫頭場表演情況：
網民舉報勞工處要求取消演唱會
MIRROR演唱會意外頻生，有網民「見義勇為」向勞工處舉報，出post表示：「希望可以取消餘下場次，保障表演人士安全。」該裝民更文希望其他網民能夠一人一信去勞工處，保障12子的人身安全。該網民針對12子不少表演場地都在「高空」發生而作出投訴，認為眾人在高空表演時沒有任何安全措施，指「工作環境」不安全。
第二場Frankie失足掉下台
雖然收起了升降天橋，不過第二場Frankie 自白的環節仍然發生跌落台意外。他突然從升高的台上掉下，把全場觀眾嚇呆！幸好他最後並沒有大礙，而他的墮台意外並非機關出問題，眼看似是他太沉醉自己的說話上，一時不為意已走到高台的邊緣再踩空失足掉台。而事後Frankie亦有即時在個人IG上分享自己的傷勢，左手有明顯擦傷，寫道：「令到大家擔心Sorry，講得太入神，只係擦傷咗啲啫，我福大命大！」
不過網民亦表示今次舞台設計複雜，又不加設圍欄，感覺上亦危機處處。另一方面，亦有人覺得他們有可能踩台板的時間太少，又指摘幕後人員為什麼沒有在Ear Mon（耳機）提醒Frankie 已走到台邊，結果導致意外發生。
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