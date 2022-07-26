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MIRROR演唱會舞台機關被狠批罔顧安全 鏡粉跪求平地演出：又唔係雜技團表演

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MIRROR演唱會在本周一（7月25日）正式開鑼，但有不少鏡粉在演唱會後，就狠批今次舞台機關設計太危險，導致一眾MIRROR成員在台上表演時險象環生，紛紛指責演唱會監製和主辦單位罔顧12位MIRROR成員和一眾Dancers的安全！

MIRROR演唱會 MIRROR十二位成員首次在紅館開騷，舞台上的機關安全卻引來不少負評。
MIRROR十二位成員首次在紅館開騷，舞台上的機關安全卻引來不少負評。（圖片來源：[email protected]

MIRROR演唱會｜AK險失平衡

在MIRROR演唱會開騷前一晚的總採排中，有消息指當時意外頻生，其中一名舞蹈員更在踩台板中途意外受傷。及後疑有人將責任推往為MIRROR舞蹈員身上，舞蹈員不滿隨之爆發，為了抗議他們在IG限時動態均展示全黑的畫面。及後更有人以黑畫面伴粗口字評論總綵排，︰「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢？咩都唔知，我都唔知點執。」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人地食米，唔好下下都話執3，執你老X咩！」等等。結果正式開騷時，舞台機關真的意外頻生，其中在AK（Anson Kong江𤒹生）與Lokman（楊樂文）合唱《虎度門》時，站在升隆台機關上的AK原本非常淘醉自己的表演上，但機關突然發生劇震，令AK頓時失平衡，險從高台上掉下來！

MIRROR演唱會 AK腳下的升降機關台突然震一震，令AK險掉下台。
AK腳下的升降機關台突然震一震，令AK險掉下台。（圖片來源：網上影片截圖）
MIRROR演唱會 AK
AK（圖片來源：[email protected]_kisang_）

姜濤險差錯腳

有鏡粉發現12位MIRROR成員站在環形高台上合體唱《12》時，姜濤邊行邊唱，有一下突然差錯腳，險些企不穩。一眾鏡粉見狀紛紛質疑：「點解冇安全帶、圍欄？點解冇人覺得有問題？」、「嚇到手汗出埋」、「唔該全部落返哂地面」、「條橋咁窄，仲要唔平，高高低低，齋行都要睇路啦，點表演呀，咁唔安全，出事邊個負責」等等。

MIRROR演唱會 mirror MIRROR十二子合體唱《12》，全場觀眾興奮到企起身跟住唱。
MIRROR十二子站在環形高台上合體唱《12》。（圖片來源：郭進榮攝）
MIRROR演唱會 姜濤邊行邊唱時，險些差錯腳失平衡。
姜濤邊行邊唱時，險些差錯腳失平衡。（圖片來源：網上影片截圖）
MIRROR演唱會 姜濤事後在社交網出限時動態，話希望大家一切順利、平平安安。
姜濤事後在社交網出限時動態，話希望大家一切順利、平平安安。（圖片來源：[email protected]_show）

Edan、AK行一字橋危危乎

一字天橋升高一刻亦有驚險位，有鏡粉睇到Edan（呂爵安）和AK險些從天橋上面跌下來：「個台嘅搖晃程度，同埋發出嘅巨響，係大到嗰個corner嘅每一個人都聽到同睇到。」、「嗰一刻係見到啲dancer全部都好驚咁望實佢，我哋全班嗌到超級驚惶失措。」台上台下的人，同樣驚心動魄。

MIRROR演唱會 MIRROR十二人在升高的一字天橋上邊行邊唱，但這條橋的搖晃程度為肉眼可見，其中AK險些跣腳，Edan亦差點跌倒，令粉絲睇到非常心驚。
MIRROR十二人在升高的一字天橋上邊行邊唱，但這條橋的搖晃程度為肉眼可見，其中AK險些跣腳，Edan亦差點跌倒，令粉絲睇到非常心驚。（圖片來源：[email protected] HK）
MIRROR演唱會 有鏡粉指姜濤和Jer站在天橋近接駁位處最危險。
有鏡粉指姜濤和Jer站在天橋近接駁位處最危險。（圖片來源：網上影片截圖）

舞台高低不平Edan差啲仆親

Edan自彈自唱《E先生連環不幸事件》前咪高峰突然冇聲，但他依然非常淡定：「咁樣出場真係益咗我，騷出意外好常見，但唔緊要，我哋有時間！」他續說：「十二場入面，呢場一定最好睇，因為冇第二場係咁」，但執生講棟篤笑時，Edan對住舞台高高低低的梯級，都差點踩錯腳仆低。

MIRROR演唱會 mirror 好在Edan臨危不亂！
Edan原本坐定定自彈自唱，但因為咪高峰出意外，Edan站起身邊行邊講嘢執生，結果險踩錯高低梯級仆親，好在Edan臨危不亂繼續講。（圖片來源：郭進榮攝）
MIRROR演唱會 Edan事後話有驚無險。
Edan事後話有驚無險。（圖片來源：[email protected]

鏡粉跪求平地演出

鏡粉紛紛留言︰「less is more ，搞咁多花臣之前盡力保障咗所有台上人員嘅安全，觀眾唔想畀錢入場買擔心，thanks」、「嚴正要求停用所有唔安全嘅升降裝置，高空台加欄杆及扶手（歡迎平地表演），確保舞台地板適合跳舞」、「好彩老闆身手敏捷，嚇死生粉」、「Set咁多機關做咩，又唔係雜技團表演」、「垃圾舞台設計」、「安全至上，唔該改返做平地演出」等等。

MIRROR演唱會 鏡粉要求主辦單位不要再讓MIRROR一眾成員在高台上演出。
鏡粉要求主辦單位不要再讓MIRROR一眾成員在高台上演出。（圖片來源：[email protected]_0908）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

重溫MIRROR紅館演唱會獻唱 《Innerspace》《Reflection》《All in one》

仲有MIRROR紅館演唱會獻唱《Boss》《IGNITED》《We are》

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常見問題

MIRROR演唱會意外不只一次？

在Anson Kong與Lokman合唱時，站在機關上的AK突然失平衡，Edan獨唱時亦發生了小意外⋯⋯詳情請看：AK險遇機關意外跌落台

Mirror官方手燈邊度可以購買?

想購買的你可以留意，「MIRROR Official Light Stick」會在尖沙咀The ONE…詳見：Mirror官方手燈發售詳情

撰文：東方新地圖片來源：郭進榮攝、[email protected]_kisang_、[email protected][email protected]_show、[email protected]_0908、[email protected] HK、網民留言截圖資料或影片來源：[email protected] HK

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