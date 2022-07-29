MIRROR演唱會｜受傷舞蹈員阿Mo是SoChing男友 曾參加《造星1》55強止步
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MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，在演唱《Elevator》期間，一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞者。及後政府發出聲明要求腰斬餘下8場演唱會。而其中一名受傷舞蹈員為[email protected]阿Mo（李啟言）。
舞者被擊中頭部
MIRROR 第４場紅館演唱會不幸發生意外，在演唱《Elevator 》期間，其中一部吊於高空嘅螢光幕突然跌落台，據知熒光幕壓倒兩名舞者，其中一位更疑似被擊中頭部。據消息指，其中一位意外受傷的舞蹈員是[email protected]男朋友阿Mo，消息傳開後，大批網民湧入SoChing及阿Mo的IG留言送上上慰問和祈求平安。SoChing於凌晨抵達醫院，神情哀傷。而另一名受傷的舞蹈員為Tsz Fung Chang。
阿Mo是MIRROR御用伴舞
阿Mo是第一季《全民造星》參賽者，與Anson Lo識於微時，早在大學時期已經認識，之後更一起參賽，最終55強止步。比賽之後，阿Mo亦成為MIRROR的御用Dancer，經常現身於MIRROR的演出，而且他亦亮相於Anson Lo《Megahit》、姜濤與肥仔@ERROR的《特務肥姜2.0》、Lokman（楊樂文）與Anson Kong（江𤒹生）的《虎道門》等MV。而其女友SoChing參加《全民造星4》決賽時，他亦有份伴舞。
阿Mo當時拉小提琴作賽：
SoChing高調認愛
SoChing曾與其他隊友任《Stephen．傾》第100集的嘉賓，被陳志雲追問與舞蹈員男友的感情生活，她指最初沒有打算高調公開關係，但由於「紙包唔住火」，戀情更成大眾焦點。她高調公開關係後，猜不到得到眾人的支持，更為二人開了專頁 ，繼續甜蜜放閃，又感謝男朋友令她成長不少。
撰文：東方新地圖片來源：IG＠soching_nat、[email protected]、[email protected]資料或影片來源：ViuTV
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