重溫MIRROR 5年前後官方造型！五年人氣排名大執位、呢位黑馬人氣越來越旺

不知不知覺間男團MIRROR已將出道5年，為了慶祝出道五周年大日子，MIRROR官方社交平台日前公開12子全新宣傳照，並寫到：「MIRROR出道五周年嘅大日子就快嚟到，感恩各位『沿途高低伴我走過』。」MIRROR出道五年經歷風風雨雨，今次我們為大家準備了12子5年前官方造型，一齊重溫12子當年的青澀模樣！