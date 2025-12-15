陳志雲放風MIRROR或有成員出席叱咤 遭鏡粉鬧爆 籲偶像「唔好跪」

商業電台首席智囊陳志雲昨晚出席活動時突然放風，透露傳聞指MIRROR或有一兩位成員會趕到叱咤樂壇頒獎禮現場。消息一出即時引起軒然大波，鏡粉在社交平台上激烈反彈，直指商台在「出口術」，更呼籲偶像及公司「唔好跪」。這場風波背後究竟隱藏什麼內情，令一向團結的鏡粉如此憤怒。