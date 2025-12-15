陳志雲放風MIRROR或有成員出席叱咤 遭鏡粉鬧爆 籲偶像「唔好跪」
陳志雲突放風MIRROR或有成員現身叱咤
陳志雲昨晚在西九戲曲中心出席歲月如歌音樂會時，接受傳媒訪問被問及MIRROR缺席叱咤頒獎禮一事。他首先否認與MakerVille高層金廣誠不和，表示「我同金廣誠邊有牙齒印，冇啊，有咩演出，佢都預我一份去睇，又會幫我手買飛。」隨後他話鋒一轉，暗示澳門返香港距離不遠，更爆出「有傳聞話，其中一兩位趕到過嚟，其實我都唔知佢哋會唔會嚟。」這番說話瞬間在網上掀起熱議，令原本已接受MIRROR全員缺席的鏡粉再次燃起希望。
MIRROR成員呂爵安否認收到出席通知
面對陳志雲的爆料，傳媒隨即向昨日出席活動的MIRROR成員呂爵安求證。呂爵安明確表示「冇收到通知」，並解釋1月1日的澳門表演會進行到夜晚，時間上未知是否能夠配合叱咤頒獎禮。他強調自己確實未收到任何相關通知，間接否定了陳志雲的說法。這個回應進一步加深了外界對整件事的疑慮，質疑商台是否在沒有確實消息下便率先放風。
MIRROR澳門騷撞期叱咤引發軒然大波
事件要追溯到上個月MIRROR宣布將在今年大除夕及元旦到澳門舉行兩場活動，包括《MIRROR First Day 2026》演唱會，令全員未能出席1月1日的叱咤樂壇頒獎禮。消息一出引起多番揣測，有指是MakerVille與商台關係轉差，更有人以MIRROR全年歌曲成績及江𤒹生上電台宣傳被臨時取消一事作為佐證。MIRROR自成軍以來一直是叱咤頒獎禮的常客，近年更橫掃多個獎項，今次突然缺席確實令人意外。
鏡粉網上鬧爆商台「出口術」籲偶像勿跪低
陳志雲的言論非但沒有平息爭議，反而激起鏡粉更大反彈。大批鏡粉在Threads等社交平台上表達不滿，直指商台在「出口術」。有鏡粉花費2,000多元購買MIRROR澳門元旦Show最貴門票並租酒店，強調「由頭到尾全團12個仔齊人表演一個不能缺」。更多鏡粉認為商台見今年門票「滯銷」或贊助商「詐型」，故意放風個別成員或會出席來挽救收視。他們擔心此舉會令偶像來去匆匆影響演唱會表現，並建議如真心頒獎給MIRROR，大可派員到澳門頒發，最後更大力呼籲MakerVille、偶像和粉絲「唔好跪」。