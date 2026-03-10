大龍鳳｜MIRROR成員被吉爾吉斯遊牧姑娘點名 最受歡迎原來係佢

ViuTV《大龍鳳》最新一集介紹到中亞國家吉爾吉斯的各種習俗！當地流傳千年的「綁架新娘」習俗至今仍然存在，但現代女性的擇偶標準已經悄悄改變。最意外的是，香港男團Mirror成員竟然在當地獲得遊牧姑娘青睞，究竟哪位成員最受歡迎？而傳統搶婚文化與現代愛情觀的碰撞，又會擦出什麼火花？