大龍鳳｜MIRROR成員被吉爾吉斯遊牧姑娘點名 最受歡迎原來係佢

ViuTV《大龍鳳》最新一集介紹到中亞國家吉爾吉斯的各種習俗！當地流傳千年的「綁架新娘」習俗至今仍然存在，但現代女性的擇偶標準已經悄悄改變。最意外的是，香港男團Mirror成員竟然在當地獲得遊牧姑娘青睞，究竟哪位成員最受歡迎？而傳統搶婚文化與現代愛情觀的碰撞，又會擦出什麼火花？

Mirror打入中亞市場 遊牧姑娘最愛白皮膚成員

在吉爾吉斯的馬術嘉年華上，當地姑娘們被問及對香港男團Mirror成員的看法時，反應出乎意料地熱烈。其中一位姑娘直言不諱地表示姜濤「很英俊」另一位更是毫不猶豫地說：「我會選他（Anson Lo），因為他很英俊，皮膚也很白。」看來Mirror成員的「白皮膚」特質在中亞地區確實具有獨特魅力，成功打動了遊牧民族的芳心。更有姑娘表示：「第一眼就被他吸引住了，我第一眼就喜歡他，我也不知道為甚麼。」最後姜濤和Anson Lo都各自獲得兩票，而Alton都獲得一票。

吉爾吉斯姑娘擇偶新標準 中國男生更受歡迎

隨著時代變遷，吉爾吉斯女性的擇偶觀念已經發生巨大轉變。當地女生坦言：「WhatsApp、Instagram、TikTok找男朋友很容易而已，很輕鬆，容易追求男生。」更令人意外的是，中國男生在當地竟然比本地男生更受歡迎。一位在當地生活的中國男生透露：「他們覺得中國人思想更開放一點，中國男生會照顧女孩子，做家務、做飯，會幫助她們，但這邊的男生不會這樣，比較大男子主義。」這種對比讓中國男生在吉爾吉斯的婚戀市場上佔盡優勢，甚至有人認為：「如果在這裡結婚，是一個很不錯的選擇。」

世界小姐冠軍被催婚壓力困擾 26歲被視為老女人

即使是官方認可的「顏值天花板」，2025年吉爾吉斯世界小姐冠軍Adrian也逃不過被催婚的命運。這位身高1米78、擁有雙碩士學歷的美女坦言：「我現在26歲了，大家都跟我說『你還沒有結婚嗎』，在其他國家還可以，當你26、27歲時，我們仍然年輕，在吉爾吉斯，你像個老女人。」她甚至透露連坐計程車時司機都會問：「你結婚了嗎？」這種社會壓力讓即使是世界小姐級別的女性也感到困擾，反映出傳統婚姻觀念在當地社會的根深蒂固。

綁架新娘習俗揭秘 五分之一婚姻來自強迫

吉爾吉斯的「綁架新娘」習俗聽起來駭人聽聞，但在當地卻是真實存在的現象。聯合國數據顯示，吉爾吉斯大約有五分之一的婚姻是由綁架得來。一位受害者回憶：「有一天我在家裡坐著，老公叫親戚找我出去玩，我一出門就被綁架到老公家結婚。」另一位更是描述了恐怖經歷：「他們把我鎖在房間裡，還打算強姦我，然後我很大力打她，之後我拍門大叫『開門』。」

被綁架新娘竟稱生活幸福

令人意外的是，並非所有被綁架的新娘都過得不幸。一位結婚28年的女性表示：「我們結婚28年，還有三個女兒，我丈夫是個好人，我們習慣了對方的性格，從來沒有吵架，過著幸福快樂的日子。」她甚至認為：「我覺得綁架新娘不是壞事，以前大家都這樣做，現在不能做的話，害羞的年輕人就無法結婚。」這種觀點雖然controversial，但反映出不同文化背景下對幸福的定義確實存在差異。

新世代女性追求自主 反抗傳統婚姻壓力

面對傳統的婚姻壓力，新一代吉爾吉斯女性開始展現出不同的態度。當被問及想要結婚的年齡時，一位年輕女性回答：「我不知道，其實我從來沒想過，這對我來說並不重要。」另一位更是直言：「我不在乎，我也想獨自生活，我想看見這個世界，我想找到自己想做的事，尋找自己的使命。」這種追求個人發展和自主選擇的態度，與傳統的家庭至上觀念形成鮮明對比，代表著時代的變遷和女性意識的覺醒。

政府立法禁止搶婚 社會觀念逐漸改變

為了保護女性權益，吉爾吉斯政府在2013年修改法例，將綁架新娘列為非法行為，違法者可面臨5至10年監禁。專門處理相關案件的律師Tatibubu Ergeshpaeva表示：「政府已經立法了，現在綁架新娘要坐牢，時代不同了，年輕人的思想也不一樣，有些事情以前可以做，但現在要改變。」這種法律層面的改革配合社會觀念的轉變，正在逐步改善當地女性的處境，讓更多女性能夠自主選擇自己的人生道路。

