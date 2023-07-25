一文重組MIRROR演唱會出事時間線！騷前已經事故多多 監製事隔4日先發文耍冧

MIRROR《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》紅館演唱會墮屏事故不知不覺已經一年。當時舞台機關複雜危險，導致一眾MIRROR成員在台上表演時險象環生，直到7月28日第4場演唱會時更發生大型墮屏事故，令李啟言（阿Mo）和張梓峯（阿峯）等人重傷，一連12場的演唱會被隨即腰斬。現在整理了MIRROR演唱會出事時間線，一起看看當時事故發生前後發生了什麼事：