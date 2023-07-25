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一文重組MIRROR演唱會出事時間線！騷前已經事故多多 監製事隔4日先發文耍冧

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MIRROR《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》紅館演唱會墮屏事故不知不覺已經一年。當時舞台機關複雜危險，導致一眾MIRROR成員在台上表演時險象環生，直到7月28日第4場演唱會時更發生大型墮屏事故，令李啟言（阿Mo）和張梓峯（阿峯）等人重傷，一連12場的演唱會被隨即腰斬。現在整理了MIRROR演唱會出事時間線，一起看看當時事故發生前後發生了什麼事：

MIRROR 《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》紅館演唱會墮屏事故已發生一年。
《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》紅館演唱會墮屏事故已發生一年。（圖片來源：網上圖片）

1. 騷前事故多多 Dancers IG齊齊出post怒斥

MIRROR原先預定7月25日起一連12場的演唱會，從綵排開始已傳出曾發生過多次大大小小的意外。有幕後人員曾經向傳媒爆料表示，MIRROR該次演唱會的舞台機關十分複雜，12位MIRROR成員和一眾舞蹈員只能在演唱會前一天才開始進行總綵排，令一眾表演者需要在踩台不足24小時的情況下正式開騷。

MIRROR 有傳因為一些技術性的問題，導致MIRROR和一眾舞蹈員只能在演唱會前一天才開始進行總綵排
有傳因為一些技術性的問題，導致MIRROR和一眾舞蹈員只能在演唱會前一天才開始進行總綵排（圖片來源：[email protected]

疑有人將責任推落舞蹈員身上

在眾人都不熟悉舞台機關和走位情況下進行綵排時，有消息指在開騷前一晚的總採排中意外頻生，其中一名舞蹈員更在踩台板中途意外受傷。及後疑有人將責任推往為MIRROR舞蹈員身上，舞蹈員不滿隨之爆發，他們為了抗議，在IG限時動態均展示全黑的畫面。及後更有人以黑畫面伴粗口字評論總綵排：「其實執生，真係唔係無敵。執到可以笑下，執唔到呢？咩都唔知，我都唔知點執。」、「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利。一次事故睇清人性醜惡。」、「人嚟㗎，唔_係白老鼠。」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人哋食米，唔好下下都話執3」、「自跳舞以來，感受最差一天。」、「真係好_荒謬」、「天光了，好攰但瞓唔着。」

MIRROR 舞蹈員在開Show前，曾在IG表示演唱會負責人要求舞蹈員們「執生」
舞蹈員在開Show前，曾在IG表示演唱會負責人要求舞蹈員們「執生」（圖片來源：[email protected]
MIRROR 舞蹈員們曾經在開Show前在IG泄憤表不滿
舞蹈員們曾經在開Show前在IG泄憤表不滿（圖片來源：[email protected]

2. 傳鏡仔險在綵排受傷 花姐炮轟監製：好危險喎！

有幕後人員大爆總綵排當時已經至少發生過3宗意外。一次為Stanley、Frankie、Jeremy和Jer共4位成員一同綵排《#狂人日記》和《#九》的時候，於未站穩的情況下升降台便開始降落，差點釀成大型意外。有消息指在綵排過後，花姐曾經向監製建議先著手解決機動安全事宜，免得釀成更多意外。然而，總綵排過後，於25日頭場演唱會前的綵排中一樣有意外，舞台機關問題依然沒有成功解決，有傳花姐當時終於忍不住炮轟監製林浩源（Fran9／Francis Lam），說道：「呢樣嘢其實好危險喎！點解Artists未去到升降台，你就降個台？」

MIRROR Stanley、Frankie、Jeremy和Jer在綵排當時亦差點釀成意外
Stanley、Frankie、Jeremy和Jer在綵排當時亦差點釀成意外（圖片來源：官方大會提供）
MIRROR 全民造星5 花姐 花姐黃慧君在決賽後接受傳媒訪問時力撐Nathan。
花姐黃慧君開騷前都有為表演者安危擔心。（圖片來源：東方新地）

3. MIRROR成員演出前表達不滿

除了一班舞蹈員於社交平台出Post之外，幾位MIRROR成員亦有更新IG限時動態表達不滿。MIRROR副團長AK一連發出兩個限時動態為舞蹈員加油：「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。」、「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」Stanley、Frankie和姜濤和花姐都有更新限時動態，不過姜濤在更新IG不久後就把該Story刪除。

4. 短短4日演唱會發生5次意外

演唱會正式開鑼後，台上更是險象環生。首先有Frankie在自白的過程中突然從升高的台上掉下，把全場觀眾嚇呆。AK在與Lokman（楊樂文）合唱《虎度門》時，機關突然發生劇震，令AK頓時失平衡，險從高台上掉下來。姜濤、Edan、Jer等人亦因舞台高低不平而頻頻踩錯腳，台上台下都同樣驚心動魄。

MIRROR演唱會 Frankie 掉到台下。
Frankie 掉到台下。（圖片來源：網上截圖）
MIRROR演唱會 AK腳下的升降機關台突然震一震，令AK險掉下台。
AK腳下的升降機關台突然震一震，令AK險掉下台。（圖片來源：網上影片截圖）
MIRROR演唱會 姜濤邊行邊唱時，險些差錯腳失平衡。
姜濤邊行邊唱時，險些差錯腳失平衡。（圖片來源：網上影片截圖）
MIRROR演唱會 MIRROR十二人在升高的一字天橋上邊行邊唱，但這條橋的搖晃程度為肉眼可見，其中AK險些跣腳，Edan亦差點跌倒，令粉絲睇到非常心驚。
MIRROR十二人在升高的一字天橋上邊行邊唱，但這條橋的搖晃程度為肉眼可見，其中AK險些跣腳，Edan亦差點跌倒，令粉絲睇到非常心驚。（圖片來源：[email protected] HK）
MIRROR演唱會 mirror 好在Edan臨危不亂！
Edan原本坐定定自彈自唱，但因為咪高峰出意外，Edan站起身邊行邊講嘢執生，結果險踩錯高低梯級仆親，好在Edan臨危不亂繼續講。（圖片來源：郭進榮攝）

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5. 不幸發生墮屏事故 阿Mo、阿峯重傷

MIRROR演唱會去到第4場，就不幸發生重大意外，在Anson Lo和Edan表演《Elevator 》期間，其中一部吊於高空的巨型屏幕突然跌下來壓倒3名舞蹈員，包括前COLLAR成員SoChing男友李啟言（阿Mo）和張梓峯（阿峯）、羅德智（Zisac）。意外發生後，官方宣布腰斬取消之後演唱會所有場次，其中傷勢較重的阿Mo更要通宵做手術，其父母亦從加拿大趕返香港。

MIRROR 阿Mo李啟言傷勢最重，事隔一年依然四肢仍無法活動。
阿Mo李啟言傷勢最重，事隔一年依然四肢仍無法活動。（圖片來源：[email protected]

6. 鏡仔打波沉默

演唱會墮屏事故發生後，MIRROR 12子一直保持沉默，直到8月1日隊長Lokman（楊樂文）才打破沉默，出post向粉絲派定心丸，指希望大家為受傷的舞蹈員集氣。繼Lokman後，其他成員包括Anson Lo、Edan、Stanley等人亦有陸續出post報平安。

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（圖片來源：[email protected]

7. 監製事隔4日才發文耍冧

演唱會監製Fran9就在事故發生4天後，才於社交平台發出聲明，他指演唱會事故對他本人和其團隊為一次沉重打擊，強調自己從未想過逃避責任，並向傷者、傷者家屬和當日現場觀眾致歉。

Fran9聲明如下︰

本人乃MIRROR IVE.ARE LIVE CONCERT 2022演唱會之監制(製)fran9。 本人作為今次演唱會之監制(製)發生如此嚴重的事故，正積極配合警方及各政府部門的內部調查，現階段並不適宜發表任何評論。由始自(至)終本人從未有過逃避責任的想法，之所以一直未有對外界作出任何聲明，只是因為本人覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提。傷者是我此刻心中一塊重石，惟盼他們能早日康復。
直到昨日，見到網絡上出現越來越多不符事實的揣測及言論，故有必 要聲明，網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控保留追究的權利。
今次演出對我本人和我的團隊而言，是一次沈(沉)重打擊，從事這個行業二十多年，竟在自己主導創作的演唱會中出現如此重大事故，實在痛心疾首。惟盼傷者能順利康復，其他一切，自有塵埃落定之時。
再一次向傷者及其家屬致歉，向所有目睹這次事件的觀眾致歉，向因此受到困擾的藝人、舞蹈員致歉，向我所有合作過的夥伴們致歉。
為傷者祈禱，一定，一定要好起來。

frang (林浩源) 2022年8月1日

MIRROR 網民翻出有觀眾在演唱會中和Fran9拍下的合照。
網民翻出有觀眾在演唱會中和Fran9拍下的合照。（圖片來源：網上圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IG@_kisang_、[email protected]_show、[email protected][email protected][email protected]_、[email protected][email protected][email protected][email protected] HK網上截圖、網上圖片

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