MIRROR演唱會｜第四場發生嚴重意外 製作公司協興隆、菱藝即被起底
據業內人士透露，倒冧的螢光幕是透明款式4米X4米，雖然比一般輕，但如果雙面應該約重600公斤。
菱藝廣告製作有限公司曾負責林海峰TalkShow
「菱藝廣告製作有限公司」於2003年創立，曾參與製作多個活動的舞台擺設，或節慶活動的裝飾佈置。而2019年「菱藝」亦曾經為林海峰的Talk Show作舞台設計。而MIRROR第四場的嚴重意外發生之後，「菱藝」的Facebook 亦瞬即被網民洗版，留言咒罵之餘亦希望他們出來負責。而在意外發生後的凌晨，菱藝亦有發表聲明，表示今次只負責以下舞台舞美工程部分，並祝願傷者早日康復。
睇片重溫當時工作人員為林海峰Talk Show搭建舞台的過程：
協興隆舞台工程有限公司被指與麥浚龍父親的公司有關
據網民討論所指，於1986年成立「協興隆」是行內的大公司，曾為多個大型演唱會擔任舞台設計，1999年梅艷芳的演唱會舞台亦由它負責，其創辦人為區家鑫。及後網民又挖出「協興隆」原來是上巿公司「中建富通」旗下的子公司，即麥浚龍父親麥紹棠擔任董事會主席的公司。
協興隆去年錄得7800萬虧損
據知64歲的區家鑫先生，64歲，為協興隆舞台工程有限公司（「協興隆」）的創辦人及董事總經理，公司的控股權益於2016年7月被中建富通收購。其業務主要為香港、 內地、 澳門及東南亞的現場流行曲演唱會及其他活動提供舞台機械工程服務。 然後，又再有網民翻查2021年年報，顯示中建富通的「舞台音響、燈光及工程業務」錄得7800萬虧損。
一段有關協興隆的影片被翻出：
MIRROR演唱會去到第四場發生嚴重意外
MIRROR 第４場紅館演唱會不幸發生意外，喺演唱《Elevator 》期間，其中一部吊於高空嘅螢光幕突然跌落台，據知熒光幕壓倒兩名舞者，其中一位更疑似被擊中頭部。其後伊利沙伯醫院發出聲明，表示共接收兩名男傷者，一人頸部受傷、情況嚴重；一人頭部受傷、情況穩定。
花姐現場呼籲觀眾離場
事故發生之後，MIRROR經理人花姐到台上向所有觀眾呼籲，並不斷向台下觀眾鞠躬：
我求吓你哋，好多謝你哋對MIRROR嘅支持，但我哋而家有需要處理嘅事，希望你哋有秩序離場，對唔住。今日大家嘅門票，我應承大家我會處理，我應承大家我哋會安全處理個騷，希望大家慢慢有秩序地離場。
被擊中的舞蹈員 據稱是[email protected]男朋友
據消息指，其中一位意外受傷的舞蹈員是[email protected]男朋友阿Mo，消息傳開後，大批網民湧入SoChing的IG留言送上上慰問和祈求平安。
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