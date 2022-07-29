MIRROR演唱會｜第四場發生嚴重意外 製作公司協興隆、菱藝即被起底

MIRROR演唱會去到第四場發生嚴重意外，在演唱《Elevator 》期間，一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞者。現場立即暫停。有網民即時翻查演唱會鳴謝名單，機械工程由「協興隆舞台工程有限公司」負責，而舞台工程則是由「菱藝廣告製作有限公司」負責。