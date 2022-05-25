MIRROR演唱會 2022

MIRROR演唱會｜鏡粉轟ViuTV歛財後成功爭取加場 官方：聽到大家嘅聲音喇

最新娛聞
東方新地

MIRROR將於今年7月舉行首個紅館演唱會（共10場），大批鏡粉爭相加入官方歌迷會成為MIRO，除了是表示支持之外，相信部分人亦為求搶飛，早前MIRROR社交平台出post指有2500名額（共5000門票）予鏡粉抽籤，隨即惹來不滿，指供給歌迷會的抽籤門票太少，更有鏡粉留言每人夾一千元籌夠5千萬要求加場。終於，MIRROR官方順應鏡粉要求，宣布加開兩場「MIRO特別場」！

mirror 演唱會 MIRROR將於7月開一共10場演唱會，官方歌迷會只派得5000飛予鏡粉抽籤引起網民公憤。
MIRROR將於7月開一共10場演唱會，官方歌迷會只派得5000飛予鏡粉抽籤引起網民公憤。（圖片來源：[email protected]

MIRROR官方徇眾要求

聽到大家嘅聲音喇！！！

感謝大家陪伴MIRROR走到今日。縱使面對重重困難，我哋都一定盡力做，希望更多鏡粉可以嚟支持MIRROR！！

大家對演唱會嘅反應十分熱烈，加上知道咁多位鏡粉為咗支持MIRROR，左撲右撲買飛好辛苦。所以……
正式宣布2件事！！！
1. 加開2場MIRO特別場*^（8月5-6日）
2. 經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售

點樣買？幾時買？邊度買？要準備啲咩？
我哋努力準備緊，詳情將稍後公布。

*合資格之MIRO須以實名制購買MIRO特別場之門票。門票數量有限，售完即止。詳情將稍後公布。
^MIRO特別場部份門票將以實名制經城市售票網公開發售。

MIRROR
（圖片來源：[email protected]

MIRROR演唱會未加場前派得5千飛抽籤惹怒鏡粉：點解要當fans係乞衣？

其實MIRROR開首個紅館騷一票難求是常識吧，早前鏡粉為此加入官方歌迷會希望求得一票，可是日前官方歌迷只撥出2500名額（共5000門票）予MIRO(官方鏡粉）抽籤，隨即惹怒MIRO及網民。其實在此之前，早有報道指今次開辦MIRO，以每人$440年費去計，已集資超過2000萬，所以對於今次的「有限」名額，網民紛紛留言：「點解要當fans係乞衣咁？施捨5000張飛，有幾多人因為咁入左FC？」、「十場先得2500（名額），一場2500（名額）就差唔多」、「cap水cap咗二千萬都算，問題係完全無真正為鏡粉著想過」、「2500 真係想講粗口」。

mirror 演唱會 有鏡粉留言：「點解要當fans係乞衣？」
有鏡粉留言：「點解要當fans係乞衣？」（圖片來源：網頁截圖）

鏡粉怒火中燒豪言：我哋籌夠5千萬畀你，夠開幾多場？你講！

當時鏡粉不滿官方歌迷會派得5000飛，除了覺得「真．鏡粉」不被重視之外，另一主因就是他們每人以440元年費入會，據知歌迷官會成立3日已有超過5萬人參加。有鏡粉抓住這一點批評ViuTV斂財，並計數指光是歌迷會會費已為ViuTV帶來約2千萬現金流，為何無法舉行鏡粉專場或加場讓真鏡粉入場支持，更豪言集資5千萬要求加場。（詳見下圖）

mirror 演唱會 有鏡粉豪言集資5千萬要求加場。
有鏡粉豪言集資5千萬要求加場。（圖片來源：網頁截圖））

2千萬夠唔夠開紅館？

鏡粉豪言集資要求加場，又指歌迷會歛財2千多萬，到底開一場紅館騷要幾錢？其實都有數得計。
紅館場租是5.5萬或總門票收益的20％，今次MIRROR演唱會票價分$1280/$880/$480，以中位數$880計算，當賣晒12,500個座位（未計受疫情影響而限制入座），總收益的20％大約是2百萬。再加上各方面技術人員人工、台燈聲、樂手、保安、膳食等等，其實可能都有數圍，不過能否賺錢則是非知之數。

mirror 演唱會 如果鏡粉真係集資到2千萬夠唔夠包場呢？
如果鏡粉真係集資到2千萬夠唔夠包場呢？（圖片來源：[email protected]

常見問題

官方歌迷會招收了約多名會員？

據知官方歌迷會成立3日已有超過5萬人入會，而每人需提交440元年費，有鏡粉計數得出光是歌迷會會費已為ViuTV帶來⋯⋯詳情請看

有鏡粉提出為演唱會集資？

有鏡粉為開一場計算出需要集資幾多錢⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：網頁截圖、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 