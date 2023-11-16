MIRROR演唱會｜藝能工程及舞館承認控罪 獲23位舞蹈員求情 罰款共35.2萬
舞館誤以為舞蹈員仍是自顧 未向主辦方確認
舞館大狀在求情時指，舞蹈員向來是以自僱形式聘用，演唱會前與舞蹈員簽訂的合約只是為了保障各位，亦以為主辦方大國文化會負責舞蹈員的保險事宜，因此並未向大國文化再作確認。涉事24舞蹈員中，有23位均為舞館寫求情信，只餘下受重傷的阿Mo未有撰寫。最後舞館被判處5項控罪，共罰款13.2萬元。
藝能承認控罪 求情指節省法庭時間
演唱會的承辦商之一的藝能工程有限公司被控告5項控罪，藝能大狀求情時指藝能已開辦近40年，並舉辦了無數成功的演唱會，而且事件後已明白犯下的罪行並勇於承擔，大大節省法庭時間。最後藝能被判處4項控罪，共罰款22萬元。而藝能的分判商協興隆則未有新動向，並應代表律師要求押後至明年1月17日再訊。
演唱會監製Fran9、導演Mark 事後齊「潛水」
MIRROR演唱會從綵排開始到正式開Show，發生了多次大大小小的意外。如此大型的演唱會，竟然意外頻生，令網民在事後非常好奇到底誰是此演唱會的監製和導演。有在場的觀眾從製作名單中發現原來監製和導演均為行內很有經驗的Fran9和Mark Cheng。MIRROR的演唱會其實從綵排開始已經連連發生意外，有消息指最主要原因為監製Fran9和導演Mark等人對舞台設計不熟悉，所以才會形成多次意外。兩人在事發後不但沒有作出任何回應，有網民更挖出原來過去兩人監場的演唱會亦曾經發生過機關故障！
身為演唱會最高負責人之一的兩人，不但沒有公開回應意外事故事宜，更有網民發現兩人的社交平台已經轉為非公開，兩人紛紛玩「潛水」。
MIRROR踩台不足24小時即開騷
有幕後人員曾經向傳媒爆料表示今次MIRROR演唱會的舞台機關十分複雜。如此複雜的舞台正常需要10到14日時間去「踩台」，可是因為一些技術性的問題，導致MIRROR和一眾舞蹈員只能在演唱會前一天才開始進行總綵排，令一種表演者需要在踩台不足24小時的情況下正式開騷。
有指監製Fran9對舞台機關「一問三不知」
此外，幕後人員更直指監製Fran9和導演Mark在綵排時，已經表現得對舞台機關非常不熟悉。「一問三不知」的態度，加上毫不清晰的舞台指示，令當時場面變得十分混亂。他又表示Fran9曾經不理表演者的安危，要求眾人「執生」。他回憶道當時Fran9不理台上情況如何，只要Fran9要求升降台升就要升，降就要降，令一眾工作人員都感到十分不安。
鼓手連人滾落台 花姐曾炮轟監製
幕後人員亦大爆總綵排當時已經至少發生過三宗意外。一次為Stanley、Frankie、Jeremy和Jer在綵排當時，於未站穩的情況下升降台便開始降落，差點釀成大型意外。其後，亦有多個舞蹈員和樂隊成員意外跌落台下，導致輕微的皮外傷。
有消息指在綵排過後，花姐曾經向監製建議先著手解決機動安全事宜，免得釀成更多意外。然而到正式演出當日，舞台機關問題依然沒有成功解決，有傳花姐當時終於忍不住炮轟監製Fran9，說道：「呢樣嘢其實好危險喎！點解Artists未去到升降台，你就降個台？」
監製TVB出身 容祖兒演唱會都曾經搞出事
有網民指出監製Fran9和導演Mark Cheng經常一起合作，曾為容祖兒、鄭秀文、李克勤及陳柏宇等歌手製作大型演唱會。有指兩人在2019年共同監場的容祖兒演唱會亦曾經發生過機關故障問題。當時首場因為機關故障，令升降舞台和其他舞台效果都未能夠正常操作，容祖兒亦因此在台上一度落淚。
MIRROR演唱會監制有何回應?
身為演唱會最高負責人之一的兩人，不但沒有公開回應意外事故事宜，更有網民發現兩人的社交平台已經轉為非公開，翻查過往紀錄二人曾與天王天后合作亦曾經出過事……詳情請看
蕭定一都有內幕要爆?
資深製作人蕭定一就於29日拍片上載至YouTube，討論是次意外最大責任權到底誰屬，當中他直指承辦商…….詳見：蕭定一揭熒光幕倒冧內幕