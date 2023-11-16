MIRROR演唱會｜藝能工程及舞館承認控罪 獲23位舞蹈員求情 罰款共35.2萬

MIRROR演唱會屏幕墮下事件距今已經過去一年多，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然在接受治療中。演唱會的3個承辦商（舞館有限公司、協興隆舞台工程有限公司，及藝能工程有限公司）亦被控告，案件於昨日（15日）提堂，裁判官判兩間認罪的公司分別罰款22萬及13.2萬元……