MIRROR演唱會2024｜補場換飛要分3個階段兌換 最快5月31日先做到第1步

MIRROR演唱會今天（16日）終於公開補場安排，鐵定於將明年1月在亞博舉行。而主辦單位同時宣布在2022年7月28日至 31 日、8月2日至6日（「原定場次」）最新補場門票兌換安排詳情，將於5月31日起分3個階段換飛！