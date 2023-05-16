MIRROR演唱會2024｜補場換飛要分3個階段兌換 最快5月31日先做到第1步
廣告
MIRROR演唱會今天（16日）終於公開補場安排，鐵定於將明年1月在亞博舉行。而主辦單位同時宣布在2022年7月28日至 31 日、8月2日至6日（「原定場次」）最新補場門票兌換安排詳情，將於5月31日起分3個階段換飛！
MIRROR演唱會2024｜鐵定2024年1月亞博舉行！
MakerVille 5月2日宣佈《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》補場安排，主辦單位非常感謝觀眾們耐心等候，《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》補場謹定於2024年1月於亞洲國際博覽館Arena舉行！
|《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》
|日期
|2024年1日（確實日期有待官方確認）
|時間
|稍後公佈
|地點
|亞洲國際博覽館Arena
|門票價錢
|稍後公佈
MIRROR演唱會2024｜補場安排
持有《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022》2022年7月28日至 31 日、8月2日至6日（「原定場次」）完整有效之門票的人士請注意，如欲兌換2024年1月下旬於亞洲國際博覽館Arena舉行的補場演出門票，請參閱以下門票兌換須知及相關流程：
- 持「完整有效之門票」為：2022年7月28日門票正本（無需票根）及2022年7月29日至31日、8月2日至 6日之門票正本（連票根）。請注意門票影印本、列印版或照片恕不接受。門票面值為 HK$0.0 的門票將不設退票退款或兌換補場演出門票。
- 於城市售票網URBTIX購買原定場次門票但未曾提取門票的人士，必須於2023年6月30日或之前前往城市售票網URBTIX售票處或自助售票機提取已購的門票。
- 為方便持票人士彈性處理門票安排，補場門票免除實名登記。
- 由於原定演出場地與補場演出場地座位安排、數量及舞台設計都不一樣，補場門票日期及座位將由系统編排及分配，持票人士可確保會分配到同一票價區。
- 於網上預約系統登記門票兌換的時序及遞交實體門票的時序，並不影響補場場次的座位分配。系統會根據原定場次及原定座位作出分配，因此持票人士毋須搶先登記或遞交實體門票。
MIRROR演唱會2024｜分3階段兌換門票
第一階段：預約登記門票兌換（2023年5月31日早上10時至6月30日晚上11時 ）
- 持有完整有效之門票的人士（「持票人士」） 須於登記時段內，透過網上預約系統www.2022mirrorticketexchange.hk（登記網站）登記門票兌換
- 持票人士必須使用電郵地址註冊登記網站。每次登入時均須使用同一電郵地址（登記電郵），並輸入由系統發送到登記電郵地址的一次性認證碼
- 持票人士在登入登記網站後，請點擊「登記門票」，然後從電腦或智能電話上載門票圖樣，或即時以智能電話拍攝門票。系統會自動識別相關資料，包括場次、日期、座位等；
- 持票人士核實門票資料無誤之後，請選擇遞交實體門票的預約日期及時段；
- 系統隨後會自動發出一個預約二維碼（QR code）至登記電郵。
- 切勿於登記網站上載任何與門票無關、暴力或含有非法內容的照片。
- 每個登記電郵最多只能於登記網站註冊一次，並且最多只能登記4張實體門票。
第二階段：遞交實體門票（2023年6至7月）
- 持票人士須於已預約的日期及時段攜帶預約二維碼（QR code）及已登記的實體門票前往「遞交門票中心」辦理有關手續。（「遞交門票中心」的地點及開放時間將於登記網站開放後公布）
- 遞交門票中心工作人員會先檢查持票人士的預約二維碼（QR code）確認預約；
- 其後，工作人員會核對原定場次實體門票上的資料，確認配對成功後，工作人員即會收回原定場次的實體門票；
- 收回實體門票後，工作人員即場將會發給持票人士一封「遞交門票確認信」，同時亦會將電子版發送至登記電郵。
第三階段：提取補場門票（2023年11至12月）
- 約在補場演出前兩個月，符合資格人士的登記電郵將收到一封「兌換門票電郵」，其中包含補場演出的場次日期分配及座位編排等相關資料。持該電郵，符合資格的人士可依照電郵內的指示提取補場門票，詳情將來日公佈。
- 補場門票日期及座位將由系统編排及分配，主辦單位不會接受任何轉換場次或座位的要求。
- 提取補場門票後，如對補場安排（包括場次日期分配或座位編排）有異議，持票人士可在2023年12月15日或之前向主辦單位提出退票申請。
|查詢詳情
|查詢電話
|1833 862
|查詢電郵
|[email protected]
|兌換門票的常見問題
|按此
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]