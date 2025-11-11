邱傲然Tiger@MIRROR做武術主持獲激讚 自爆運動員級別經歷 網民驚呼估唔到
Mirror成員邱傲然Tiger近日擔任ViuTV《十五運會勝利時刻》武術項目主持，表現獲得網民一致好評。Tiger在節目中展現專業的武術知識和流暢的講解能力，令觀眾驚喜發現原來他並非只是偶像歌手，更是一位真正熟悉武術的專業主持。網民紛紛留言稱讚他的表現，認為這次主持工作完全發揮了他的專長。
Tiger武術底子深厚獲網民激讚
Tiger在《十五運會勝利時刻》中擔任武術項目主持，其專業的講解和清晰的表達令觀眾眼前一亮。他在節目中詳細解說各種武術動作和技巧，展現出深厚的武術功底。網民觀看後紛紛表示意外，原來Tiger不只是Mirror成員，更是一位真正懂武術的專業人士。他的聲線清晰悅耳，與觀眾互動自然，完全沒有背稿的感覺，令人印象深刻。
邱傲然自爆運動員級別武術經歷
Tiger在節目中首次公開分享自己的武術背景，透露求學期間曾參加不少武術及舞蹈比賽。他坦言：「細個有接觸過武術，主力打南拳同槍術，亦都有打過新秀賽。」Tiger更承認當時的自己屬於運動員級別，正因為有這樣的武術根底，所以在拍戲時的打戲場面都能做得有板有眼。這次武術主持工作對他來說可謂是重拾舊技能，將過往的專業知識重新發揮。
Mirror成員轉型獲認同突破偶像框架
Tiger今次擊任武術主持，成功突破了一般人對Mirror成員的既定印象。過往外界多將Mirror視為偶像團體，但Tiger這次的表現證明了團員們各有專長和才華。他在武術項目上的專業表現，讓觀眾看到Mirror成員不只是唱歌跳舞，更有各自的專業領域。這次主持工作為Tiger開拓了新的發展方向，也為其他Mirror成員樹立了多元發展的榜樣。
網民一面倒力撐Tiger主持表現
網民對Tiger的主持表現給予極高評價，留言區充滿正面回應。有網民表示：「真心估唔到Viu竟然搵Tiger去做主持，仲要係佢嘅強項武術，聽完佢講完全明白點解會搵佢，完全唔係因為佢係Mirror而係佢真心愛呢個項目。」另有觀眾讚賞：「講解得好清晰喎！」、「好清楚又同觀眾有交流，聲又好聽。」更有網民認為：「Tiger值得呢個機會」，可見觀眾對他的專業能力非常認同。
