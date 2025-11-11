邱傲然Tiger@MIRROR做武術主持獲激讚 自爆運動員級別經歷 網民驚呼估唔到

Mirror成員邱傲然Tiger近日擔任ViuTV《十五運會勝利時刻》武術項目主持，表現獲得網民一致好評。Tiger在節目中展現專業的武術知識和流暢的講解能力，令觀眾驚喜發現原來他並非只是偶像歌手，更是一位真正熟悉武術的專業主持。網民紛紛留言稱讚他的表現，認為這次主持工作完全發揮了他的專長。