金庸次子點名AK有楊過氣質 施仁毅AI配對「MIRROR群俠傳」網民反應兩極
1.隊長楊樂文Lokman配蕭峰撐起大俠氣場
施仁毅將MIRROR隊長楊樂文配對為《天龍八部》蕭峰，形容Lokman是團隊中的定海神針，沉穩有擔當、遇事最穩陣，完美對應蕭峰「俠之大者、承擔所有」的英雄底色。施仁毅在帖文中寫道Lokman「不爭鏡頭、默默撐起團隊」，認為他是12人中唯一撐得起「天下第一大俠」氣場的人選，因為蕭峰義薄雲天、為大局犧牲的性格，與Lokman一直以來低調領軍的風格高度吻合。
2.副隊AK江𤒹生獲查傳倜欽點有楊過神韻
事件起源正是查傳倜在春茗上見到AK後，覺得他「神韻頗有楊過的氣質」，好奇他換上古裝會是何等模樣。不過施仁毅最終將AK配對為《天龍八部》慕容復，理由是AK氣質冷峻克制、外形俊朗高貴，帶有世家公子的孤傲感，與慕容復文武雙全、心懷大志的形象高度重合。施仁毅形容AK「台上強勢利落、台下內斂敏感」，那種外表完美但內心執著孤獨前行的特質，正是慕容復的貴族江湖氣。
3.C位姜濤配楊過卻因身形惹網民熱議
姜濤被配對為《神雕俠侶》楊過，施仁毅讚他天生帶有「少年叛逆、絕世風流」的主角光環，性格敏感深情、個性張揚，正是楊過「神雕大俠、風流而癡情」的最佳現代投影。然而這個配對卻成為全帖最大爭議點，有網民直接留言「邊有咁肥嘅楊過」，亦有人嘲諷「姜濤應該係天蓬元帥」、「C位姜係鵰兄是也」，甚至有網民指「姜濤咁既身型擺明洪七公」，令這個配對成為留言區笑料焦點。
4.盧瀚霆Anson Lo配東方不敗獲最多網民認同
在一片爭議聲中，盧瀚霆配對東方不敗卻獲得罕見的廣泛認同。施仁毅形容Anson Lo舞台風格「妖冶、華麗、雌雄莫辨」，舞技頂級、氣場極致，與東方不敗絕世武學、風格獨特的形象完美契合。有網民留言「只有東方不敗選對，其他錯晒」，另一位則直言「Anson Lo東方不敗🫡」，顯示這個配對在眾多爭議中成為少數獲得正面回應的選角。
5.陳卓賢Ian被AI改到連粉絲都認唔出
陳卓賢被配對為《倚天屠龍記》張無忌，施仁毅讚他溫潤善良、才華內斂，性格柔軟體貼卻潛力無窮，契合張無忌「最溫柔的天下第一」之人設。然而AI生成的武俠造型圖卻令Ian幾乎「消失」，多位網民留言「揾唔到Ian and Frankie」、「Ian果個樣諗咗好耐」，有人更指要用排除法才能猜到哪個是Ian，反映AI在辨識部分成員容貌時出現明顯偏差。
6.柳應廷Jer配虛竹被笑要剃光頭演出
柳應廷被配對為《天龍八部》虛竹，施仁毅形容Jer氣質文靜佛系、內心純淨，沒有攻擊性卻擁有最強唱功底蘊，屬於「無欲則剛」的類型，正如虛竹從小僧蛻變為武林頂尖高手。這個配對引來網民打趣，有人留言「推到Jer剃光頭🧑🦲」，暗示虛竹的和尚造型將令Jer形象大變，成為留言區中較輕鬆的笑點。
7.呂爵安Edan配韋小寶卻被嫌AI相唔夠精靈
呂爵安被配對為《鹿鼎記》韋小寶，施仁毅讚他機靈搞笑、反應快、綜藝感滿分，天生適合活躍江湖，完美匹配韋小寶的江湖生存智慧。不過有網民對AI生成的造型圖不太滿意，留言指「Edan既韋小寳用錯相，呢張唔夠精靈」，認為AI未能捕捉到Edan靈活圓滑的特質，亦有人認為Edan更適合演令狐沖。
8.邱士縉Stanley配郭靖走踏實勤奮路線
邱士縉被配對為《射鵰英雄傳》郭靖，施仁毅形容Stanley踏實勤奮、穩重自律，不靠天賦捷徑而是靠日復一日的磨練站穩位置，正如郭靖以勤補拙最終成為「北俠」。施仁毅特別強調Stanley「穩重務實、默默耕耘、忠誠可靠」的氣質，認為他就是現代版「大智若愚、鐵血丹心」的郭靖，是12人中最能代表正統大俠精神的人選。
9.王智德Alton配林平之走清冷執著路線
王智德被配對為《笑傲江湖》林平之，施仁毅指Alton外形清冷端正、氣質乾淨，對舞台和舞蹈極度嚴苛、追求完美，與林平之出身世家、心性剛執、刻苦練劍的形象高度契合。施仁毅形容Alton那種「端正克制、執著極致、清冷倔強」的氣質，正是林平之世家俠少的風骨，不過這個配對在網民間反應較為平淡，未有引起太大討論。
10.陳瑞輝Frankie配段譽卻在AI圖中離奇消失
陳瑞輝被配對為《天龍八部》段譽，施仁毅讚他溫文儒雅、氣質紳士、性格溫柔禮貌，完美對應段譽「風雅世子、純真江湖」的模樣。有網民留言表示認同「Frankie段譽👍🏻」，但更多人關注的是Frankie在AI生成圖中幾乎無法辨認，多位網民留言「皮皮去咗邊？Ian去咗邊？」、「請問邊個係Frankie & Ian?」，反映AI工具在處理部分成員面容時出現嚴重失準。
11.李駿傑Jeremy配花無缺被揭並非金庸角色
李駿傑被配對為「花無缺」，施仁毅形容Jeremy顏值精緻、氣質乾淨溫柔，是全隊唯一撐得起「無瑕美俠、溫柔絕頂」形象的人選。然而這個配對卻成為全帖最大烏龍——花無缺出自古龍的《絕代雙驕》而非金庸作品，大量網民即時指正「絕代雙驕唔係金庸㗎囉😂」、「花無缺唔係金庸既」、「AI以為絕代雙驕係金庸作品🤣」，令這個配對成為被嘲笑的焦點。
12.邱傲然Tiger配少年張三丰卻出現兩個分身
邱傲然被配對為《倚天屠龍記》少年張三丰，施仁毅讚他年紀最輕、靈動跳脫、悟性極高，正是少年張三丰「灑脫悟道、初生絕頂」的少年江湖氣。不過AI生成圖再度出錯，有網民發現「唔見咗Ian，變咗2個Tiger🙈」、「兩個Tiger」，顯示AI在生成12人造型時出現重複辨識問題，令部分成員面容互相混淆。
網民反應兩極有人讚有創意有人斥侮辱經典
帖文發布後留言區迅速湧入大量評論，反應極為兩極。支持者認為配對有趣，有人留言「正啊！mirror群俠傳」、「姜濤樣子俊俏都幾適合古裝」。但有網民直言「尊重金庸啦，施先生，唔該唔好破壞經典」、「太抬高這班人」。