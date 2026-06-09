金庸次子點名AK有楊過氣質 施仁毅AI配對「MIRROR群俠傳」網民反應兩極

製作人施仁毅早前與金庸次子查傳倜出席香港電影編劇家協會春茗，席間認識MIRROR成員AK江𤒹生後，查傳倜即場點名AK有楊過氣質，施仁毅更一口氣為12子逐一配對金庸武俠角色。他其後用AI工具生成「MIRROR群俠傳」武俠造型圖並發布於社交平台，結果引發網民兩極化熱議，有人讚配角精準，亦有人直斥「侮辱金庸」，更有眼尖網民揪出多個AI出錯位。