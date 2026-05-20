COURT!｜Stanley自爆拍法庭景偷偷做一件事 朱鑑然對劇本嚴陣以待
Stanley練咬字演法官卻自爆趁轉機位瞓覺
Stanley在《COURT!》中飾演追求真相的法官Peter，他形容角色「對真相係非常之追求，好正義，執著要搵到事實嘅真相」。為了演好這個角色，Stanley特別加強咬字練習，因為法官的說話方式比日常對話更講求字正腔圓。他坦言與銀河映像合作感到榮幸，「見到佢哋劇本嘅優秀，見到佢哋對戲劇嘅追求，我覺得係學到好多嘢」。不過拍攝過程中亦有趣事發生，由於法庭場景需要先拍攝律師的長篇對話，轉機位需時，Stanley便趁機在法官席上偷偷睡覺補眠。
陳子豐演Stanley上司坦言慶幸冇法庭對白
陳子豐今次飾演Stanley的上司及師兄，角色對Stanley有「丁點兒嘅妒忌」。他透露與Stanley的首次合作要追溯到多年前的《大叔的愛》，但當時甚少對手戲，今次終於等到以主要對手身份合作，「有幾場戲嘅情緒都有啲起落，同佢之間都有啲緊張、衝突」。陳子豐笑言慶幸自己的角色沒有法庭戲份，「因為對白會好長，知道之後即刻鬆一口氣」。他更對劇本內容感到驚訝，透露劇本寫了一宗非禮案，令他心想「寫到咁拍唔拍到出嚟㗎？」
《COURT!》由銀河映像游乃海操刀分3個單元探討法庭真相
《COURT!》由MakerVille出品，銀河映像製作，幕後班底陣容強大，監製為游乃海及朱淑儀，導演吳家偉，編審潘漫紅。劇集分為3個單元，講述基於不同觀點角度、難以置信的巧合，以及為維護更公平的法律原則，如何影響案件在法庭上呈現的細節，令最終「真相」面臨不同挑戰和考驗。劇集已於5月18日起逢星期一至五晚上9時30分播映。
朱鑑然專攻台詞大讚游乃海劇本精準犀利
飾演年輕律師Mark的朱鑑然坦言自己「台詞嘅功力或表達一向係比較差」，因此對劇本嚴陣以待，不斷反覆練習直至台詞變成慣常說話。他大讚游乃海撰寫的劇本「順暢度、精準度係令我讀一次已經清楚記得，知道晒所有角色嘅功能」，形容劇本「寫得非常之犀利」。朱鑑然更透露與劇組一同為角色Mark打造了「好身光頸靚」的形象，因為Mark是一位頭腦轉數快、注重衣著打扮的精明律師。
網民期待MIRROR更多成員演法律劇讚組合新鮮感十足
劇集播出後隨即引起網民熱議，不少觀眾對MIRROR成員挑戰法律題材感到新鮮，有網民留言「終於唔係愛情劇，想睇佢哋演正經嘢」，亦有人對銀河映像與MIRROR的組合充滿期待，「游乃海出品一定有質素保證」。Stanley自爆在法庭景瞓覺的趣事更成為討論焦點，有網民笑言「法官瞓覺都幾寫實」，氣氛輕鬆惹笑。