COURT!｜Stanley自爆拍法庭景偷偷做一件事 朱鑑然對劇本嚴陣以待

邱士縉（Stanley）、陳子豐及朱鑑然齊齊化身律政人員，出演由銀河映像製作的原創劇《COURT!》。Stanley為演好法官角色苦練咬字，卻自爆拍攝期間趁轉機位在法庭景偷偷補眠，而陳子豐坦言慶幸自己角色沒有冗長法庭對白，知道消息後即刻鬆一口氣。