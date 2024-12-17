MIRROR齊人拍煮食新綜藝 TVB都派出兩個小鮮肉學廚
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ViuTV推出新綜藝《MIRROR CHEF》在16日（星期一）正式首播，MIRROR 12位成員總出動齊齊化身為廚師，進行廚藝大比拼。至於另一邊TVB亦唔輸蝕，派出兩位小鮮肉出戰，向「星廚」學廚，可謂另類的「互相致敬」！
MIRROR齊人煮食新綜藝首播
MIRROR（16日）新烹飪綜藝節目《MIRROR CHEF》首播，12位成員齊齊化身為廚師，進行廚藝大比拼。節目組為MIRROR 12子製造了一個廚藝排行榜，頭三位「天堂廚神」有AK、Ian同Alton；至於「地獄廚神」就有Edan、Anson Lo、Stanley、姜濤同Jer。首集就以雞蛋為主題，只係睇預告片就見到12子非常落力，大家表情多多綜藝感十足，未播出就令一班鏡粉非常期待！
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TVB派2個小鮮肉對撼
至於TVB都唔輸蝕，派出兩位小鮮肉張馳豪和孔德賢出戰，在《不可能任務》中齊齊向米芝蓮三星廚師學廚。孔德賢在社交平台發文分享今次拍攝感受，指自己一直很喜歡煮嘢食，並表示今次能夠向米芝蓮三星廚師學廚感到好幸福！雖然《不可能任務》好似冇《MIRROR CHEF》咁搞笑，但就夠曬認真。
https://youtu.be/M9pIFAw6YYc?si=-xiqjd4xM-bhT1CQ
圖片來源：TVB、YouTube@ViuTV