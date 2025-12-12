四鏡大暴走｜MIRROR鷹小組首度合體主持新節目 4子學花式跳繩大談香港精神

ViuTV全新節目《四鏡大暴走》即將於下周一首播，MIRROR「鷹小組」陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）四位成員將擔任主持，透過親身體驗各種傳統技藝和運動項目，探索香港本土文化的精髓。節目預告片段顯示四子將挑戰復耕、粵劇、舞獅等活動，更會與世界級跳繩運動員切磋較量，展現他們對「香港精神」的深度理解和詮釋。

MIRROR鷹小組首度合體主持 挑戰傳統技藝

《咁先夠爽嘅 Blue Girl 呈獻四鏡大暴走》將於12月15日起，逢星期一至五晚上10時30分在ViuTV播映。節目概念圍繞「香港製造」及「香港第一」的主題，四位MIRROR成員將穿梭香港不同角落，拜訪各界精英匠人，透過親身體驗學習他們堅毅不屈、謹守崗位的精神。首集預告片段展示了豐富多元的內容，包括體驗復耕工作、學習充滿歷史情懷的粵劇和舞獅等傳統技藝，以及與香港運動選手進行各種較量和交流。

四子深度剖析香港精神 Stanley強調無野做唔到

談及何謂「香港精神」這個核心議題時，四位成員各自分享了獨特見解。Stanley果斷表示「無野做唔到！如果大家要做嘅話，即使遇到咩困難都好，都會做到。」Ian則從效率和拼搏角度分析，認為香港精神體現在「效率同埋拼搏嘅精神！目標為本，但亦講求效率，即係可能大家有一件事要完成，大家都會朝着嗰個目標一齊去配合，去完成嗰件事。」Jer從家族傳承的角度出發，分享「講起香港第一，可能係個精神？香港人就係有一種…由爸爸媽媽嗰代開始，就已經係獅子山精神，好勤力，唔驚捱辛苦！」Tiger則感嘆成功背後的付出，表示「要做到香港第一，一定係經歷咗好多辛酸訓練，或者我哋估唔到嘅磨練。」

世界冠軍跳繩運動員現身指導 Tiger透露開工前運動習慣

節目首集特別邀請了曾多次打破世界紀錄的兩位「世一」跳繩運動員周永樂（Tommy）和何柱霆（Timothy）擔任導師，教授四子花式跳繩技巧。當被問及上一次跳繩的經歷時，各人的回答展現了不同的生活習慣和背景。Tiger分享了一個有趣的個人習慣，表示「唔係好耐喎對上一次跳繩，因為我依排有個習慣，就係開工前會做運動，等自己出汗就可以冇咁水腫。」相比之下，Jer則坦誠地笑言自己上一次跳繩已經是中學體育課的事情，顯示出不同成員對運動的參與程度各有差異。

網民期待節目播出 讚賞探索本土文化概念

節目預告發布後，網民紛紛表達對這個全新概念的期待和支持。不少觀眾讚賞節目透過MIRROR成員的視角探索香港本土文化和傳統技藝的創意，認為「呢個concept好有意思，可以俾年輕人更了解香港文化」。亦有粉絲表示「期待睇鷹小組四子挑戰唔同嘅傳統技藝，應該會好搞笑」，對於四人在節目中的表現充滿好奇。部分網民更關注節目能否真正深入展現香港精神的內涵，期望「唔好淨係做show，希望真係可以傳達到香港人嘅堅毅精神」。

mirror viutv （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

