MIRROR演唱會事故｜ViuTV終上水更新Faecbook 網民列兩大訴求
ViuTV FB 潛水10日終上水網民列兩大訴求
MIRROR演唱會事件後，久久未見ViuTV更新社交平台，連節目宣傳活動都一一取消。至昨日（7日）阿Mo（李啟言）清醒消息傳開後，今（8日）早ViuTV官方Facebook 帳戶更新咗頂頭張cover photo，為一至五夜晚節目進行宣傳。對於更新節目表，觀眾睇嚟冇咩興趣，只係話「麻煩upload 翻過往兩星期 chill club 冠軍歌影片」同「唔好延後播《季前賽》 ，就算無記招，鏡仔唔做宣傳，我都會照捧場，麻煩顧及吓我呢D觀眾嘅意願；至於其他節目係咪需要延後，都請認真考慮吓。」
官方社交網站於MIRROR意外後冇更新
過去十日，ViuTV所有社交平台亦停頓沒有再更新，時空停留在7月28日，包括Facebook、YouTube以及IG等平台，一概未有更新。唯獨熱播的戀愛真人騷節目《戀愛Staycation》第一季有稍為更新Update節目發展，不過依然保持低調。
網民對ViuTV深潛反應兩極
對此，網民並沒有一面倒認為ViuTV深潛有錯，表示今次事件的嚴重性，公司暫時停止一切活動亦非常合理。不過另一方面卻有人認為MIRROR一方面停頓，但其它節目的宣傳亦不應完全忽略，直斥ViuTV眼中只視MIRROR為生財工具，而其它節目或製作卻被比下去。而ViuTV社交網站的「最新」帖子，仍因為公司未有公開回應而不斷「吸嬲」和負評留言。
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