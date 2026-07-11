《功夫女足》靚女編劇背景猛料！港產魔術師出身 身材不輸幕前女星

周星馳《功夫女足》7月11日全國上映演出陣容強勁！原來電影幕後製作團隊都幾有「港味」，香港首位華人女魔術師兼靚女KOL Miss Hunny（何穎璇）突然宣布跨界成為電影編劇，更令人震驚的是合作對象竟然是星爺！