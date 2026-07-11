《功夫女足》靚女編劇背景猛料！港產魔術師出身 身材不輸幕前女星
魔術師Miss Hunny夢想成真 擔任《功夫女足》編劇
Miss Hunny在個人Instagram發文，親自公開這個重磅消息。她寫道：「而家諗返成件事仍然好夢幻，原來堅持到底，真係可以見到明媚嘅風景。16歲一個成為編劇嘅念頭，今日竟然會成真。」她更在帖文中預祝電影中峨眉隊旗開得勝，希望觀眾睇得開心，字裡行間流露出難以置信的興奮。Miss Hunny特別感謝周星馳導演給予機會，亦感謝劇組的指教和一直以來的信任，呼籲所有人「無論幾歲都要放膽去追」夢想。
Miss Hunny曾被封「魔術界的周星馳」
Miss Hunny在帖文中以「多謝周星馳導演給予機會，多謝劇組的指教，多謝一直的信任，多謝一切的發生」表達感激之情。值得一提的是，Miss Hunny曾上內地綜藝節目時被主持人稱為「魔術界的周星馳」，當時她笑言「我何得何能」，如今竟真的與偶像級導演合作，從被冠以「魔術界的周星馳」之名到正式加入星爺團隊，這段緣分令人嘖嘖稱奇。
12歲學魔術赴美深造 再與劉謙巡演中國
Miss Hunny的履歷本身就是一部勵志故事。她12歲迷上魔術，中五會考後遠赴美國加州著名魔術學校「Chavez School of Magic」就讀，17歲便成為首位畢業於該校的華人女魔術師。其後在一個農曆大年初一，她的Facebook突然收到陌生私訊邀請合作，起初以為是網絡騙案，結果對方竟是魔術大師劉謙的團隊。劉謙當時正物色一位代表香港、懂廣東話的年輕女魔術師加入大中華區魔術組合，Miss Hunny因此展開了在中國大陸的巡迴演出生涯，完成巡演後再與網紅司徒夾帶合作拍片，一步步建立起自己的多元事業版圖。
網民封第一代網絡女神 司徒夾帶力撐好友
消息曝光後網民反應熱烈，紛紛留言祝賀。有網友大讚「要搞笑有搞笑，要才華有才華，要樣有樣～第一代網絡女神我選Miss Hunny」，亦有人表示「Hunny真係人靚有料嘅女仔，冇整容講嘢真心❤希望佢越嚟越好」。多年合作好友司徒夾帶亦公開力撐，直言「對我嚟講，大家期唔期望套電影係一件小事，而Hunny仔做咗電影編劇就係一件大事」，盡顯兩人深厚友誼。