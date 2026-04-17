中年好聲音｜myTV SUPER十年發圍史！與吳業坤同步由寂寂無名到稱霸香港？

TVB旗下串流平台myTV SUPER迎來成立十周年，其成長之路竟與代言人吳業坤的演藝生涯驚人地相似！平台由2016年寂寂無名地起步，到去年成為香港第一OTT平台，過程充滿挑戰。坤哥亦由當年備受質疑的新人，奮鬥十年後奪得「飛躍進步男藝員」，兩者同樣上演了一場精彩的逆襲故事，究竟他們是如何共同成長，一步步攀上高峰？