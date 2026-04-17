中年好聲音｜myTV SUPER十年發圍史！與吳業坤同步由寂寂無名到稱霸香港？
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TVB旗下串流平台myTV SUPER迎來成立十周年，其成長之路竟與代言人吳業坤的演藝生涯驚人地相似！平台由2016年寂寂無名地起步，到去年成為香港第一OTT平台，過程充滿挑戰。坤哥亦由當年備受質疑的新人，奮鬥十年後奪得「飛躍進步男藝員」，兩者同樣上演了一場精彩的逆襲故事，究竟他們是如何共同成長，一步步攀上高峰？
myTV SUPER起步辛酸史 2016年殺入OTT戰場
在2016年，myTV SUPER在OTT市場仍是新晉平台，面對激烈競爭，可謂困難重重。為殺出血路，平台早期透過逐步引入尼克兒童頻道、BBC、迪士尼等知名頻道內容，並與香港寬頻聯手擴張版圖，積極吸納家庭用戶。其後更推出myTV Gold服務，提供更多元化的選擇，一步一腳印地在市場上站穩陣腳，由一個挑戰者慢慢累積實力，等待翻身躍起的時機。
坤哥考帶myTV SUPER稱霸 2023年齊齊發力
2023年是吳業坤與myTV SUPER共同發力的一年。當坤哥努力增值自己，成功考獲空手道綠帶四級並開始參與各項賽事時，myTV SUPER亦迎來了重大突破。根據數據，平台於該年正式成為香港第一OTT平台，無論在覆蓋人數、使用頻率及時長均位列榜首。同年，平台更為大熱節目《中年好聲音》舉辦首個網上演唱會，並開始投資自製原創節目，展現實力。
坤哥奪獎平台衝出香港 2025年再創高峰
到了2025年，兩者的事業更是齊齊再創高峰。坤哥出戰空手道亞洲錦標賽選拔賽、完成人生首個馬拉松，並在《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「飛躍進步男藝員」，演藝事業備受肯定。與此同時，myTV SUPER亦將服務版圖延伸至澳門，推出會員獎賞計劃myTV SUPER Jetso，更宣佈與內地平台優酷獨家合作，氣勢如虹。雙方的經歷完美印證了《百姓》的歌詞：「擇個時辰，翻身躍起…在平地再寫創世紀。」
網民熱議平台進化史：睇住佢大真係估唔到
myTV SUPER與吳業坤的平行成長故事引起網民熱議，不少人都對平台的進化感到驚訝。有忠實用戶表示：「初初以為myTV SUPER淨係睇返TVB啲劇，原來依家咁多嘢睇！」、「將坤哥同個平台咁樣比喻又幾得意，都係努力型！」亦有網民大讚其自家製節目：「《獨食好西》真係好爆，證明自家製節目有得搞！」、「去到澳門都用到，幾方便喎。」、「由《中年好聲音》演唱會到同優酷合作，進步好大！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期