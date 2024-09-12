NewJeans直播爆料揭露與母公司HYBE三大矛盾 網友擔心：團可滅了

南韓當紅女團NewJeans的製作人閔熙珍近日與母公司HYBE發生內部矛盾，導致她被解除ADOR品牌董事的職位，只保留NewJeans製作人的身份。成員們對閔熙珍有著深厚的情感，認為她如家人一般。因此，在閔熙珍被解職的消息爆出後，她們選擇在一個非官方頻道「nwjns」進行直播，公開表達對HYBE的不滿。直播持續了約30分鐘，成員們坦言非常擔憂未來的路，並勇敢地分享了內心的真實感受，但直播後該新頻道已被刪除。

