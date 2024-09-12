NewJeans直播爆料揭露與母公司HYBE三大矛盾 網友擔心：團可滅了
成員直播揭露內情
在直播中，NewJeans的成員們透露，自從閔熙珍被解僱後，她們感受到了來自HYBE的壓迫。「閔熙珍被解僱那天，我們是透過報道纔知此事，公司單方面的報道，令我們感到不受尊重。」她們表示，這種被忽視和受盡委屈的感覺讓她們非常難受，甚至在工作中也感受到了被故意冷落。
1.同門藝人的冷漠態度
成員Hanni在直播中提到，她們在HYBE總部的化妝間遇到公司其他藝人和經理人時，最初對方還會打招呼，但後來的遭遇卻讓她們感到被排斥。「經理人竟向藝人說：『當見不到她們可了。』」Hanni說：「我們好委屈，怎會發生這種事。不明白我們點解要經歷這些。」她們向ADOR的新任董事反映情況，但對方認為沒有實質證據，且反映太遲，要求她們自行承受這一切。最終，成員們表示：「大家也很沮喪，不知未來還會發生甚麼不公事。」
2.Haerin私人醫療紀錄被公開
這些事件表明公司內部管理和溝通方面出現了問題，導致員工感到被忽視和不被尊重。Haerin和她的團隊的私人醫療紀錄被公開，以及公司忽略了她們提出的理念，這使她們感到沮喪。Danielle在直播中表達了她們為實現夢想所做努力的困惑和無奈。
3.閔熙珍被革職 團隊狀況大變
此外，閔熙珍在NewJeans被革職的情況下，使NewJeans團隊感到失去了保護和支持。公司的決定可能會對團隊的團結和信任產生負面影響，進而對員工的工作環境和動力造成損害。
NewJeans成員和粉絲們挺身而出，展開了直播控訴公司的行動。雖然這樣的舉動可能存在風險，但對於表達她們的聲音和尋求公平對待是至關重要的。透過粉絲的支持和壓力，她們希望能與公司進行對話和談判，以獲得解決問題的機會。這些事件凸顯了公司與員工之間的溝通和尊重問題，需要進行解決和改善。
網友擔心NewJeans前途「凍過水」：團可滅了
不少網友對事件回應：「Gen Z改革職場文化，加油」「冇左阿媽。公司要送佢地比邊個邊個陪訓都冇得低抗啦！」「團可滅了。」「又一單fifty fifty ?」