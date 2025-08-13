Nike起訴陳冠希擺超級烏龍 索償金額多寫三個零鬧全球笑話 本尊一字神回應掀熱議

國際運動品牌巨頭Nike日前入稟美國法院起訴潮流教父陳冠希，豈料竟然在法庭文件上犯下令人啼笑皆非的超級烏龍，索償金額竟然多寫了三個零，將原本的12.6萬美元寫成1.26億美元，瞬間變成天文數字，這個低級錯誤不但震驚潮流圈，更成為全球網民熱議的笑話。