Nike起訴陳冠希擺超級烏龍 索償金額多寫三個零鬧全球笑話 本尊一字神回應掀熱議
Nike法庭文件現史詩級烏龍
這場法律糾紛源於陳冠希在2023年轉投adidas陣營，結束與Nike長達17年的合作關係。Nike不滿這次「背叛」，決定採取法律行動向陳冠希的品牌CLOT提出「違反合約」訴訟。然而令人意想不到的是，這家市值千億美元的國際企業，竟然在最基本的數字填寫上出現重大失誤。法庭文件最初顯示索償金額高達$126,615,000美元，折合約9.8億港元，這個驚人數字立即引起軒然大波，潮流圈人士都被這個天文數字嚇壞了。直到外媒深入查證後才發現，原來是Nike在法庭文件上多寫了三個零，實際索償金額僅為$126,615美元，約98萬港元，前後相差足足1000倍。
全球網民笑翻天 Nike成國際笑柄
Nike這個史無前例的烏龍事件曝光後，瞬間成為全球社交媒體的熱話。網民紛紛嘲笑這家國際大企業竟然連基本的數字計算都會出錯，有人調侃說：「難怪Nike鞋子這麼貴，原來連會計師都請不起」，更有網民諷刺：「起訴別人前先學會數數吧」。這個低級錯誤不但讓Nike顏面掃地，更讓整個法律團隊成為笑柄。一個簡單的數字錯誤，竟然將一場嚴肅的商業訴訟變成國際玩笑，Nike的專業形象瞬間崩塌。外界質疑Nike內部的文件審核制度是否存在嚴重漏洞，連如此重要的法庭文件都沒有經過仔細核實就提交，實在令人匪夷所思。
Edison神回應一字KO Nike尷尬
面對Nike這個令人捧腹大笑的烏龍事件，陳冠希的回應可謂神來之筆。他沒有選擇長篇大論或正面回應，而是在Instagram上載了與adidas合作的最新鞋款照片，並配上一句簡潔有力的「WORD!?!?」，這個充滿質疑和驚訝的回應，完美地表達出對Nike這次烏龍事件的不屑和嘲諷。Edison這個一字神回應立即引起網民熱烈討論，大家都認為這是對Nike最完美的反擊，既不失風度又充滿諷刺意味。有網民表示Edison這個回應比任何長篇大論都更有殺傷力，短短幾個字母就將Nike的尷尬處境展露無遺。
網民質疑Nike專業性
不少網民都對Nike在法庭文件上犯下如此低級錯誤感到不可思議，紛紛嘲笑這家國際大企業的專業水準：「10億同一百萬差好遠喎，一百萬聽日過數完咗件事算啦」、「書記打緊個銀碼時，可能打咗個乞痴，就㩒多左3個零囉。」另一方面，也有不少網民表達對陳冠希的支持，認為他轉投adidas是明智之舉：「可能佢都預咗俾，adidas 近年個品牌做得好好，好fashionable。」、「百嚫萬港紙 陳生輸得起，佢轉同adidas合作前應該都預咗」、「Edison 可以告返法院，話個賠償金額嚇到佢精神異常，叫佢賠償精神損失費」。