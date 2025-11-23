CHILL CLUB｜PANDORA獨立樂隊闖出新天地 以10首歌回顧音樂夢

今晚9時30分，ViuTV《CHILL CLUB》將迎來香港獨立樂隊Pandora的音樂回顧特輯，三位成員Tony、Anakin和Michael將透過一系列精選歌曲，帶領觀眾重溫他們15年來的音樂成長歷程。從參加樂隊比賽到舉辦個人演唱會，Pandora的蛻變之路充滿驚喜，而今晚的表演更會揭示他們如何在音樂路上堅持初心的秘密。