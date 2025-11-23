CHILL CLUB｜PANDORA獨立樂隊闖出新天地 以10首歌回顧音樂夢
今晚《CHILL CLUB》Pandora音樂回顧登場
今晚《CHILL CLUB》節目中，Pandora將會分享他們成軍15年來的音樂旅程，從最初參加樂隊比賽到現在能夠舉辦個人演唱會的重大轉變。三位成員會透過音樂回顧這段綻放之路，讓觀眾了解他們在成長過程中遇到的挑戰和收穫。節目中，Pandora特別提到在成長路上遇到不少良師益友，這些人的建議成為他們十年間成長的重要養分，幫助樂隊不斷發芽和成長。為了呈現這個成長主題，他們將會演唱陳奕迅的《今日》、艾粒的《One Way》和林家謙的《在空中的最後一秒》三首歌曲。
Pandora帶來意義重大新舊作品
在今晚的節目中，Pandora會為觀眾帶來兩首對樂隊別具意義的歌曲。其中《風雨》對Pandora來說意義非常重大，而新專輯的主打歌《善良之歌》則探討如何在成長過程中堅持內心的善良。這兩首歌曲不僅展現了樂隊的音樂風格演變，更反映了他們對音樂創作的深層思考。此外，Pandora還精心準備了演唱會同名的Medley組合，包括《痛痛快快霍霍去》、《年輕小說家》、《海裡海裡去》、《花之生命》等歌曲，讓未能參與演唱會或想要重溫演出的歌迷可以無限重播欣賞。
Pandora從暑期班結緣到成軍15年
Pandora樂隊成立於2010年，現任三位成員包括主音及吉他手Tony、低音吉他手Anakin和鼓手Michael，其中Tony和Michael是親兄弟關係。樂隊取名自希臘神話中的潘朵拉盒子，寓意在不幸之中仍然保有人類最重要的「希望」。三人的相遇源於一個暑期樂器班，Michael回憶當時的情景說：「嗰年我9歲，同阿哥去參加一個暑期樂器班，有日準備上堂，夠晒鐘就『爆門』入去啦，但Anakin就坐低繼續打鼓，過咗鐘都唔出去，咁我哋兩兄弟學緊彈結他，佢就開問，有冇興趣一齊夾band呀？就係咁認識咗！」這個偶然的相遇，種下了Pandora這粒音樂種子。
獨立樂隊闖出新天地獲樂迷支持
經歷數次重組後，Pandora在近年香港獨立音樂界中闖出一片天地。過去一年，樂隊推出的三首歌《緊急應變逃生法》、《反引力塵》及《粉紅泡泡防護罩》都獲得良好反應，讓出道7年的Pandora終於走上主流舞台。在現今自媒體世界中，這支沒有大公司支持的獨立樂隊意外找到了一條新出路，打造出十分亮眼的成績表。樂迷對於今晚《CHILL CLUB》的音樂回顧特輯都表示期待，希望能夠透過節目更深入了解Pandora的音樂理念和創作歷程，見證這支香港獨立樂隊如何在音樂路上堅持夢想並獲得成功。