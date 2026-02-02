PAWS首次街頭busking校服短裙騷長腿 網民瘋狂追蹤四地巡迴獲激讚

ViuTV全新限定女團「PAWS」昨日首次踏出錄影廠，在香港四個熱門地點舉行首次戶外busking表演，沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）身穿校服短裙造型現身街頭獻唱，引發網民瘋狂圍觀。兩位女神級成員在葵涌、旺角、銅鑼灣及觀塘四地巡迴演出，現場人氣高企，大批粉絲聚集拍攝，相關影片及照片迅速在社交平台瘋傳，獲得網民激讚。