PAWS首次街頭busking校服短裙騷長腿 網民瘋狂追蹤四地巡迴獲激讚
PAWS校服造型街頭獻唱獲網民激讚
昨日PAWS兩位成員以青春校服造型現身街頭，短裙設計完美展現修長美腿，狀態極佳的表現令現場觀眾驚艷不已。Shirley及Asha在四個地點輪流獻唱多首歌曲，包括Nancy Kwai的《Let go》等作品，兩人雖然坦言從未試過戶外busking而感到緊張，但現場表現卻相當專業，歌聲清亮動人，台風穩健，完全看不出是首次街頭演出的新手。現場大批途人及粉絲圍觀拍攝，氣氛熱烈，不少網民將影片及照片上載至threads等社交平台分享。
四地巡迴busking挑戰極限圓偶像夢
是次戶外busking是PAWS參與全新實況娛樂節目《百日女團》（PAWS to Go）的重要環節，紀錄兩位成員如何由零開始，在約一百多日內挑戰極限圓偶像夢。她們選擇在葵涌、旺角、銅鑼灣及觀塘四個人流密集的地點進行演出，希望透過最直接的街頭表演與市民大眾接觸。PAWS在社交平台發文表示「多謝大家嘅留言我哋都收到了，Asha同Shirley都未試過，所以好緊張呀，如果大家有時間嘅話誠邀你哋嚟say個hi呀」，展現出親民的一面。
網民瘋狂追蹤IG Story實時更新位置
為了讓粉絲能夠跟上她們的busking行程，PAWS特別透過Instagram Story實時更新演出位置，吸引大批網民密切關注。不少粉絲根據IG Story的提示，成功在四個地點找到兩位成員的演出位置，現場拍攝的影片及照片隨即在網上瘋傳。有網民留言表示「兩個女仔真係好靚，唱歌又好聽」、「校服造型太青春了」、「支持PAWS繼續努力」等正面評價，顯示這次街頭首秀獲得相當正面的反應。
ViuTV神秘女團正式出道引發關注
ViuTV早前於社交平台公開兩位神秘成員剪影，預告將有二人限定女團誕生，隨即引起網民瘋狂猜測身份。官方正式揭曉謎底後，宣布女團成員分別為沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha），兩位女神將組成全新限定女團「PAWS」。這次戶外busking正是她們正式出道後的首個公開活動，標誌著PAWS正式踏上偶像之路，為香港娛樂圈注入新血。