唱錢｜聲夢2五子組Plan V逆襲！靠搞笑片狂吸200萬點擊 網民勁Buy

《唱錢》兩位主持李茵彤（Desta）和江廷慧（Vivian）人氣急升，但原來她們的事業版圖不止於此！兩人與另外三位《聲夢2》戰友組成的音樂組合「Plan V」，近年在社交平台憑創意「五重唱」及搞笑短片成功殺出血路，其中一條片更狂吸超過200萬點擊，人氣極高，完美示範新生代藝人如何逆襲！