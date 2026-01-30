唱錢｜聲夢2五子組Plan V逆襲！靠搞笑片狂吸200萬點擊 網民勁Buy
《唱錢》兩位主持李茵彤（Desta）和江廷慧（Vivian）人氣急升，但原來她們的事業版圖不止於此！兩人與另外三位《聲夢2》戰友組成的音樂組合「Plan V」，近年在社交平台憑創意「五重唱」及搞笑短片成功殺出血路，其中一條片更狂吸超過200萬點擊，人氣極高，完美示範新生代藝人如何逆襲！
Plan V社交平台爆紅 單片勁吸逾200萬點擊
由《聲夢2》畢業生李茵彤（Desta）、江廷慧（Vivian）、彭家賢、侯雋熙及陳昊廷於2024年組成的音樂組合「Plan V」，近年成為網上熱話。他們不時在社交平台大晒「五重唱」作品，以精湛的無伴奏合唱技巧，重新演繹多首流行曲，成功吸納大批粉絲。更厲害的是，他們有多個作品的觀看次數均超過2,000,000，成績斐然，證明只要有實力有創意，即使沒有公司鋪天蓋地的宣傳，一樣能闖出一片天。
江廷慧扮Miss搞笑片瘋傳 網民讚有創意
「Plan V」的成功，除了歸功於音樂實力，他們的創意和幽默感亦是關鍵。組合近期其中一條熱播影片，由成員江廷慧（Vivian）扮演Miss（老師）教唱歌，內容搞笑抵死，與她平時的女神形象形成極大反差，影片一出即被網民瘋傳，正評不斷。這類貼地、有共鳴的搞笑短片，成功為組合吸納了不同層面的觀眾，足證網民非常受落這種年輕又有活力的音樂組合。
網民洗版力撐：「呢啲組合先有火花！」
對於「Plan V」在網上的成功，網民幾乎一面倒給予好評，洗版式留言力撐！「呢5個人夾埋好有火花，和音超好聽！」、「TVB唔捧，佢哋自己捧自己，仲成功！好勵志！」、「Vivian扮Miss條片我睇咗十次，笑到肚痛！」、「呢啲先係我想睇嘅年輕人組合，有實力又有創意」、「佢哋啲片好有心機，值得更多人睇到！」圈中不少音樂人亦有點讚支持，可見「Plan V」的努力已獲得廣泛認同。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期