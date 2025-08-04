ProdiG再爆Tyson Yoshi揭騙粉絲＋壓榨同業 Tyson即列3點澄清
ProdiG指控Tyson Yoshi壓榨合作藝人
ProdiG在限時動態中爆出事件內幕，表示自己曾為Tyson Yoshi創作第一首廣東話歌，卻被對方變成個人版本，更嘲諷Tyson作故仔呃fans，甚至質疑對方打著公益名義騙取粉絲同情，句句有火藥味。這番言論一出，隨即引發粉絲熱議，部份網民質疑誰是「真正Hip-Hop」。
事件未止於此，ProdiG再加碼爆料，直斥Tyson Yoshi利用自己名氣與公關關係，打壓並壓榨其他藝人，嚴詞聲討「其他人要幫你含X，我Prodig唔X會」，社交平台氣氛瞬間升溫，Hip-Hop圈眾人亦紛作議論。
Tyson Yoshi三點逐一回應
經過半日發酵，Tyson Yoshi終在IG上發文回應，強調合作歌曲「Growing up」一直都有邀請ProdiG參與，但最後因不合符預期選擇自己完成。至於「If I Die Tonight」及公益疑雲，Tyson嚴正澄清無「攞人命開玩笑」，呼籲外界尊重已逝小朋友。他同時否認曾主動壓制其他藝人，強調「自己冇咁嘅權力，目的只係搵錢」。
ProdiG限動Rap片曝光 直斥Tyson Yoshi冇家教
獨立Hip-Hop歌手ProdiG於3日突然在個人IG限時動態上載短片，以Rap形式公開向剛新婚的歌手Tyson Yoshi猛烈開火，歌詞直斥對方是「跟風狗」，更毫不留情地批評他「冇乜家教」，火藥味極濃！
事源3日下午，獨立歌手ProdiG無預警下於IG限時動態發布一段自拍Rap片，畫面中他隨著節拍，唸出一段極具攻擊性的歌詞，並將矛頭直接指向人氣高企的Tyson Yoshi。ProdiG在歌詞中唱道：「勸你嗰位KOL friend快啲收手，咪搞咁多飛機，咪再懶Hip-Hop，嗰個Tyson Yoshi只係一隻跟風狗。蛇鼠一窩得個樣，冇乜家教，學吓禮儀先。」歌詞用字尖銳，不但質疑Tyson Yoshi的音樂風格，更上升到人身攻擊，批評對方家庭教養，擺明是公開挑釁，完全沒有給對方留情面，令一眾花生友大感震驚。
起底ProdiG與Tyson Yoshi 騷肌紋身路線極相似
這位公開叫陣的27歲歌手ProdiG，其實在獨立音樂圈已打滾7年，早於Soundcloud發表首張EP〈Rocket Star〉，音樂實力不容小覷。其作品在Spotify和YouTube等串流平台累積超過6,000,000次播放，當中2019年與Lai Kei合作的歌曲〈Private Party〉在YouTube上更有超過2,100,000觀看次數，可見他早已儲落一班固定粉絲。有網民發現，ProdiG與Tyson Yoshi的幕前形象有不少共通點，兩人同樣擁有健碩肌肉及大量紋身，表演時亦不時脫去上衣大騷身材，路線頗為相似，未知這是否就是ProdiG口中「跟風狗」指控的來源。
Tyson Yoshi粉絲湧入IG反擊 ProdiG被寸：你又幾有家教
ProdiG的狙擊影片一出，隨即辣着Tyson Yoshi的忠實粉絲！大批粉絲迅速湧入ProdiG的IG帳號留言，為偶像護航。雖然ProdiG在歌詞中狠批Tyson Yoshi「冇乜家教」，但粉絲們亦不甘示弱，直接引用其言論反擊，在他的留言區洗版質問：「你又幾有家教？」粉絲們一面倒力撐偶像，認為ProdiG是借Tyson Yoshi的人氣博出位，批評其行為非常不尊重。目前Tyson Yoshi本人尚未對事件作出回應，但雙方粉絲已在網上展開激烈罵戰，火頭愈燒愈旺。
ProdiG被封「新世代壞男孩」曾接受訪問
在IG不足4萬人Follow的 ProdiG在初中赴美求學時受黑人朋友影響愛上Hip Hop，進而用廣東話創作音樂，藝名「ProdiG」寓意「創造奇蹟」。靈感源自日常生活與想象，風格以隨性Hip Hop為主，融合Rap與R&B，計劃嘗試House元素。新專輯《NEVER SAY NEVER》表達近年經歷與內心世界，傳遞「永不言棄」的精神，強調嘗試無限可能。以下是他在2024年初接受訪問時透露的個人背景：
1.Hi ProdiG！可以說一說成為Rapper契機及名字靈感嗎？
我初中時去了美國求學，那時周圍的同學和朋友大部分都是黑人，他們都喜歡聽Hip Hop，一開始我對這類文化完全陌生，但慢慢就被它深深吸引，到後來更開始萌生自己創作Hip Hop的念頭。由於我母語是廣東話，我便開始用廣東話做歌。關於我的藝名，ProdiG一詞在英文中有「奇蹟」之意，我希望原本平凡的我也能創造更多的奇蹟。
2.做歌時靈感來自哪裡？如何定義個人風格？
我的靈感大多來自日常生活、和身邊的人事物。有時我會憑空想象，這有助於使我的創作更加完整。而我的音樂風格主要是Hip Hop，較為隨性。我的生活方式也比較偏向Hip Hop，主要專注於Rap和R&B風格。不過，我也計劃嘗試一些帶有House元素的風格。
3.分享一下「NEVER SAY NEVER」主題
新專輯想表達過去兩三年我所經歷和觀察到的事情，也表達了一些我內心的世界，因為有些事情我不太想用說話表達，我更偏向憑歌寄意。主題上，我想傳達「2024年，Never say never」的信息，我覺得只要願意嘗試，沒有什麼是不可能的。所以，新的一年我會有更多新嘗試，帶來更多新的聲音。
4.音樂路上影響你最深事是什麼？
與其說影響我最深，我會話音樂路令我學會更多人生道理，以前會認為只要付出100%的努力，就會獲得應有的回報，但事實上卻不是這樣。我發現有著好高音樂天份的人，未必能賺到最多錢。現實是，知道如果用音樂賺錢的人往往才是名利雙收的那一群人，即使他們的音樂造詣未必真的很高。在音樂圈里要如何拿捏當中的度，就是這個遊戲最有樂趣的地方。
5.每次演出都會有除衫環節嗎？
不是必須的。除衫這一環節亦無劇本，主要是因為我個人好容易出汗，當現場氣氛高漲和好high個時候，我就會想除衫。
6.如何定義個人穿衣風格？
我的穿著風格相當隨性，就是穿我喜歡的衣服，沒有一個特定路線的風格，如果一定要形容我會說是比較街頭日常一些。
7.有最喜愛時裝品牌嗎？
Rick Owens吧！因為每一季都帶出一種好新鮮以及好衝擊現代人的思想，在做音樂方面我都想自己每一次出新歌的時候都會帶給人有一種每次都有的獨特新鮮以及衝擊的感覺。而且我都喜歡主理人Richard Saturnino Owens的穿衣風格，當你自己有好的身材管理之後，就算着什麼衣服衫都會好看。
8.如果世界未日來臨，只能帶一樣東西，你會帶….?
應該會是手機。因為希望在世界未日來臨時，能夠一路聽住自己喜歡的歌曲，又一路打住機去面臨這件事。
9.可以透露一下未來動向嗎？
剛剛完成了在K11舉辦的《Never Say Never》pop up event，緊接其後會發布三個 MV，分別是「Never say Never」、「WOAHHH」和「I DONT KNOW WHY」，全部皆來自我的新專輯《NEVER SAY NEVER》，敬請大家期待。
10.第4張專輯來襲！！
在完成這個EP後，我會繼續專注於我的個人第四張專輯，而今年的目標是與不同的音樂人創作合作歌曲，希望和不同音樂人交流創作能碰撞出更不一樣的火花。