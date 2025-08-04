ProdiG再爆Tyson Yoshi揭騙粉絲＋壓榨同業 Tyson即列3點澄清

獨立歌手ProdiG日前於社交平台限時動態以Rap作詞Diss Tyson Yoshi，激烈言詞指摘對方係「跟風狗」、「冇家教」，更暗示曾有利益糾紛，兩人多年來的新仇舊恨突然全面爆發。日前ProdiG更發文怒指Tyson Yoshi揭騙粉絲加壓榨同業，搞到Tyson即列3點澄清！