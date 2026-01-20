Rain台上誤會聽障歌迷不跳舞 天王親用繁體中文道歉展暖男本色

韓流天王Rain鄭智薰上週六（1月17日）在台北小巨蛋舉行演唱會，期間發生一段令人意想不到的插曲。當Rain帶動台下歌迷一齊唱跳時，竟然發現前排一位女性粉絲只是拿著手機拍攝而沒有跟著跳舞，Rain當場開口問「妳為什麼不跳？」見對方仍沒有反應後更擺出激氣模樣，現場傳來一陣笑聲。然而事件背後的真相卻令人心酸，這位女歌迷原來是聽障人士，完全聽不懂Rain和翻譯的指示。更令人感動的是，Rain得知真相後親自用繁體中文回覆道歉，展現出暖男本色。