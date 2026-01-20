Rain台上誤會聽障歌迷不跳舞 天王親用繁體中文道歉展暖男本色
Rain台上誤會聽障歌迷不配合互動
當晚演唱會進行到互動環節時，Rain指著前排一位女性歌迷要求她跳舞，但對方一時沒有反應。Rain隨即開口詢問「妳為什麼不跳？」當翻譯作廣播後，Rain見對方仍然沒有動作，即刻擺出一副不滿的表情，現場觀眾見狀發出笑聲。這位女歌迷當時以為Rain是要她唱「啦啦啦」，第一次很用力地唱，但Rain不滿意還跺腳，又叫她再來一次。她看到Rain比手勢以為是要聲音再高一點，還向他說「SORRY」。整個過程中，這位歌迷完全不知道Rain其實是要她跳舞，而非唱歌。
聽障歌迷生日當天主動解釋誤會
事隔兩天，這位女歌迷在自己生日當天於Threads上標註Rain的帳號，勇敢地解釋自己因為聽覺障礙當時完全聽不懂Rain和翻譯說什麼。她在貼文中透露，雖然自己有聽障，但非常熱愛Rain的舞蹈，並欣賞他幽默風趣的個性，認為他骨子裡是一位極其愛家的好男人。她不想被偶像誤會是不聽話的粉絲，所以才決定向Rain解釋沒有跟著跳的真正原因。這位歌迷更表示當時很驚喜被Rain點名，但因為聽不清楚指示而感到自責，後悔沒有即時用手語或其他方式回應。
Rain親自用繁體中文道歉獲讚暖男
今日（1月20日），Rain親自回覆該則貼文，並用繁體中文寫道「你好！見到你很高興。首先，真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。真心祝你生日快樂！雖然發生了這樣的小插曲，但我們也因此擁有了一個美好的回憶呢。」Rain更表示藉由這次機會，讓他覺得以後在各方面的表演上都應該要更加細心經營才行。他感謝這位歌迷來觀看演出，並表示雖然在舞台上無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但他看見了她那溫暖的眼神，以及那份真心為他加油、真誠滿滿的目光。
網民激讚Rain毫無架子體貼入微
女歌迷收到Rain的回覆後也感動回應，表示真心覺得當Rain的粉絲好幸福。同時，有網民注意到Rain的Threads帳號是第一次回覆粉絲貼文，並選擇讓粉絲立即看懂的繁體中文回應，獲得大批網民激讚毫無架子且十分體貼。不少網民留言「Rain真的很暖」、「這就是為什麼我們愛他的原因」、「顧家好男人還要這麼細心有同理心，Rain你真的暖到有點犯規」。這次事件不但沒有造成負面影響，反而讓更多人看到Rain的真誠和體貼，進一步提升了他在粉絲心中的地位。