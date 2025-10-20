ROVER綜藝咁樣樣｜新團綜變「綜藝集訓營」 首集玩命跳Skydive爆喊收場

由《全民造星V》季軍亨仔（陳鎮亨）及殿軍希晉（王希晉）聯乘Kim（卓金樂）及Jason（雷濠權）組成的ROVER已經出道一年。四子前兩次團綜都被網民狠批唔好睇，今次ViuTV特別開辦新綜藝《ROVER綜藝咁樣樣》，務求令4子進行密集式的「綜藝集訓」，更請來陳仔（陳安立）隨團出發，做「綜藝指導」！