ROVER綜藝咁樣樣｜新團綜變「綜藝集訓營」 首集玩命跳Skydive爆喊收場
廣告
由《全民造星V》季軍亨仔（陳鎮亨）及殿軍希晉（王希晉）聯乘Kim（卓金樂）及Jason（雷濠權）組成的ROVER已經出道一年。四子前兩次團綜都被網民狠批唔好睇，今次ViuTV特別開辦新綜藝《ROVER綜藝咁樣樣》，務求令4子進行密集式的「綜藝集訓」，更請來陳仔（陳安立）隨團出發，做「綜藝指導」！
樂隊ROVER被戲稱「唔識拍嘢」
ROVER 成軍一年，迎來第三個團綜，回顧過往兩次拍攝，四子一直被坊間笑稱「唔識拍嘢」。為了對症下藥，今次節目特別為他們量身打造一趟結合娛樂與挑戰的「豪華綜藝團」。整個旅程不但貼合四子的興趣與個性，更是一場密集式的「綜藝集訓」。四子將親自參與及主持不同單元，在實戰中學習各種「表演」技巧，節目更邀得「綜藝老鳥」陳仔（陳安立）擔任他們的熱血「綜藝指導」。
首集就玩Skydive 希晉激動爆喊
四子首集就被安排挑戰高難度的 Skydive，最終由希晉與 Jason 一齊勇敢跳出！從未試過連「跳樓機」都不敢玩的希晉，成功完成挑戰後情緒激動，忍不住當場爆喊：「雖然呢個地方（海南島）冇乜人拍嘢，但唔代表冇料到，就好似我哋 ROVER 冇乜人識，但唔代表我哋冇實力！我得咗喇！」講完之後，更與 Jason 相擁而哭，場面真摯又熱血。
陳仔即負評「做咩一嚟就喊」
不過四子事後與陳仔一同回顧拍攝片段時，眾人看到當時的畫面都忍不住大呼尷尬，連希晉自己都笑說：「做咩無端端喊呀？」陳仔則表示，其實情感流露本身好好睇，只是放在旅遊節目首集就爆喊，觀眾難免會有種「做咩一嚟就喊」的錯覺，感覺像是在錯誤的場景宣洩情緒。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期