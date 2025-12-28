培生擂台｜靚女Santis首做拳賽司儀獲讚 高顏值惹關注 發長文揭緊張真相！

《培生擂台：無敵盃》昨晚在灣仔舉行，最終香港拳王羅四海不敵澳門拳手Black Joe。除了賽果受關注，場內仲有一位養眼靚女，就是首次擔任司儀的靚女KOL Santis Chan陳映影。Santis 不僅外貌出眾，更憑專業表現獲網民大讚，事後更在IG發長文感謝，意外透露背後不為人知的緊張時刻！