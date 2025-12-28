培生擂台｜靚女Santis首做拳賽司儀獲讚 高顏值惹關注 發長文揭緊張真相！
Santis首次做司儀獲讚專業 靚樣成焦點！
在這場備受矚目的拳擊賽事中，主辦方特意邀請Santis Chan陳映影擔任大會司儀，為比賽增添不少養眼元素。雖然是人生第一次擔任司儀工作，但Santis明顯做足功課，無論是賽事流程掌控還是現場氣氛營造都表現得相當專業。網民紛紛讚賞她不僅外貌出眾，工作態度更是認真負責，成功為這場歷史性拳賽增色不少！
事後發長文感謝 透露首次司儀心路歷程
賽事結束一天後，Santis在IG發表長文回顧這次難忘經歷。她坦言「好榮幸可以擔任《培生擂台：無敵盃2025》powered by Hadesis當日嘅司儀」，並承認「人生第一次擔任司儀，尚有好多進步空間，但真係好想將每一個環節都做到最好」。她特別感謝主辦方We Are Champs Boxing的邀請，讓她有機會「參與同見證咁精彩同寫下歷史嘅一晚」，字裡行間流露出對這次工作機會的珍惜。
感謝幕後功臣 大讚鍾培生創造拳擊傳統
在感謝文中，Santis特別提到多位幕後功臣的貢獻。她感謝鍾培生為香港創造「一年一度培生擂台嘅傳統，推動拳擊運動之餘，亦為大家提供合法嘅情緒宣洩平台」。同時亦感謝Ming sir「處理好多突發狀況，令我可以順利主持拳賽」。她更向所有拳手送上敬佩，表示「本來沒有接觸拳擊賽事嘅我，亦都感受到大家嘅努力同熱血」，並恭喜Black Joe成為champion。
網民大讚表現淡定 聲音緊張但形象滿分
網民對Santis的首次司儀表現給予正面評價，有人留言「好耐冇見Santis，仲係咁靚😍」，亦有觀眾細心觀察到她的緊張情緒，指出「岩岩做大賽司儀，表現都幾淡定，不過聽把聲就知有些少緊張，把聲拉得好緊」。不過網民普遍認為「衣著形象無咩問題」，並鼓勵她「繼續努力」。更有觀眾直接表達感謝「感謝您啊，做得好好呀，辛苦你」，可見她的努力獲得現場觀眾認同。
去年參加《選角》海選扮大叔演技大爆發
去年11月，ViuTV舉行真人騷節目《選角》，在Santis的海選片段中，可以見到她淡妝上陣，扮成粗魯大叔「吹雞」同人隻揪，和她斯文的外表反差勁大，引到主持謝君豪同陳湛文哈哈大笑，之後她又表演了一場喊戲，一路講對白一路含住一泡眼淚，獲網民大讚「無包袱」、「喊戲有feel」、「靚得來自然」、「估唔到你行搞笑路線」等。
Santis曬深長「事業線」惹「升球」疑雲
自從同熊仔頭解約回復自由身後，Santis就開設個人YouTube頻道及在個人IG密密接Job，實行自力更生。雖然離開「熊仔頭」頻道後人氣大不如前，但Santis樣子標緻仍深得廣告商青睞。Santis亦非常識做，除咗keep住分享自己靚相保人氣外，近日一輯相更設有「限量優惠」，事關Santis新相不但撞樣15歲《星夢》Yumi（鍾柔美），還大解放曬深長「事業線」，向粉絲大派福利，但就惹起「升球」疑雲！
Santis撞樣Yumi派福利 網民：條線發生咩事？
今年24歲嘅Santis（陳濬樺）自2021年初自薦加入YouTube平台「熊仔頭」後，隨即憑藉清純仙氣外表一鳴驚人，成功竄紅，IG粉絲量激增10幾萬。而向來走氣質路線嘅Santis近日係IG上分享嘅一輯新相中竟然大曬深長事業線，十分火辣。相中Santis妝容精緻，笑容甜美，身著一條淡綠色吊帶長裙配米白色披肩，頗具仙氣。但睇真啲竟然意外地同《星夢傳奇》嘅Yumi（鍾柔美）有幾分相似，兩姐妹一樣。
不過最吸引人係相中Santis大方曬出傲人好身材，「事業線」非常深遠，令一眾網民驚覺原來Santis亦屬於有料之人，真係禾稈冚珍珠！相片一出隨即吸引超過7000人讚好，部份網民更忍唔住以心心眼emoji留言。但亦有網民留言「條呢線發生咩事？」似乎驚訝Santis忽然擁有好身材，懷疑Santis「靜靜雞」再發育。其實翻看Santis以往嘅相片，樣子依然仙氣，但身材瘦削，略顯骨感，上圍並未如今咁亮眼。
Santis 人氣下滑 派福利搶Fo？
Santis離開「熊仔頭」後，隨即就發展個人Youtube Channel，亦不停作新嘗試，希望吸引新粉絲和保住人氣，但似乎除了同MC（張天賦）嘅緋聞及認曾同熊仔頭拍拖外，就欠缺話題及趣味性。加上御任「熊女郎」後Santis密密接廣告，其個人IG已經儼如廣告營業帳號，近9成圖文均為廣告。未知係米上述等多番原因影響下，Santis嘅人氣明顯下滑，個人IG嘅post讚好量亦倍速下降。唯獨部份吸睛嘅福利圖仍能收穫大量讚好。而似乎己經捉到「流量密碼」嘅Santis今次大方曬事業線，雖然扺死地放係post嘅第二張圖，但己經吸引大量粉絲讚好。