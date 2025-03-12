黑寡婦Scarlett Johansson大爆拒重返漫威宇宙真相 重溫2012年顏值巔峰
廣告
荷李活女星40歲施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）近年來因飾演《黑寡婦》一角而聲名大噪，這個角色甚至獨立拍成電影，顯示其在觀眾心中的獨特地位。然而，儘管有關她將重返漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，MCU）的傳聞不斷，施嘉莉卻在最近的《InStyle》雜誌採訪中講明一件事⋯⋯
施嘉莉大爆拒重返漫威宇宙真相
施嘉莉坦白說：「娜塔莎死了。她死了。你知道嗎？」強調黑寡婦在2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》中已經犧牲。
隨著漫威電影宇宙的新階段逐步展開，關於黑寡婦/娜塔莎的回歸謠言層出不窮。有消息指她可能會在7月25日上映的《神奇四俠》中出現。「人們只是不願意相信這一點。他們總想『她可能會回來』。」施嘉莉表示，但她強調：「宇宙的平衡掌握在黑寡婦的手中。我們必須放手。黑寡婦已經拯救了世界，應該讓她享受英雄時刻。」
施嘉莉透露未來計劃與新角色
儘管施嘉莉在2021年的前傳電影《黑寡婦》中再次飾演娜塔莎，她明言不會再扮演這個角色。漫威的改版復仇者聯盟陣容將於2026年推出《復仇者聯盟：毀滅日》，其中羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）將變身成超級反派「末日博士」（Dr. Victor von Doom）。而施嘉莉將於7月2日透過電影《侏羅紀世界：重生》與影迷見面。
重溫2012年黑寡婦顏值巔峰
講到黑寡婦顏值嘅巔峰時刻，點少得2012年《復仇者聯盟》入面嗰場被審問戲份！當時施嘉莉飾演嘅黑寡婦換上咗一頭紅色俏皮捲短髮，著住黑色低胸背心，時而流露兇悍嘅眼神，時而展現驚訝嘅表情，每個動作同神態都吸引住觀眾嘅目光！
圖片來源：marvel圖片、twitter圖片、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期