黑寡婦Scarlett Johansson大爆拒重返漫威宇宙真相 重溫2012年顏值巔峰

荷李活女星40歲施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）近年來因飾演《黑寡婦》一角而聲名大噪，這個角色甚至獨立拍成電影，顯示其在觀眾心中的獨特地位。然而，儘管有關她將重返漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，MCU）的傳聞不斷，施嘉莉卻在最近的《InStyle》雜誌採訪中講明一件事⋯⋯