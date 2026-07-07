主題樂園常客！貼地港女Sheree Keung破7萬關注
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香港地道網紅 Sheree Keung 在社群平台頻繁更新打卡，百份百熱愛主題樂園人士，貼地親民風格迅速吸引大批年輕粉絲關注。她是樹仁大學商科學生，不走高冷路線，反而以玩主題樂園、夾公仔、逛商場等日常活動圈粉，令網民直呼「在夾公仔機店遇到她就好了」。
Sheree頻繁出沒香港各區商場與夾公仔店打卡
Sheree經常遊走於香港各區地道景點，從大型商場到近年在港大熱的夾公仔機店鋪都能見到她的身影。她會在社群平台分享自己的戰利品和打卡照片，展現出一種與粉絲零距離的開朗形象。有別於一般網紅只到高級餐廳或打卡熱點，Sheree選擇走入社區，帶大家發掘香港各區的吃喝玩樂好去處，這種接地氣的風格正正是她受歡迎的關鍵。
百變造型成為她個人標誌 米金色髮色最受關注
Sheree另一個令網民津津樂道的特點就是她不斷變換的時尚造型。她曾嘗試米金色髮色、Layer Cut以及空氣瀏海等多種風格，每次換造型都會在社群平台引起一輪討論。粉絲紛紛留言表示「每次換髮型都好靚」、「米金色真的好適合你」，亦有人大讚她勇於嘗試不同風格，完全駕馭得到各種造型。
港女形象深入民心 貼地風格與一般網紅截然不同
Sheree的社群內容一直以「地道港女」作為定位，她不刻意營造距離感，反而經常以輕鬆幽默的方式與粉絲互動。從她分享的內容可以看到，無論是週末逛街還是平日覓食，她都保持著真實自然的一面。這種不造作的態度在網紅圈中相當罕見，亦令她在年輕族群中建立起獨特的個人品牌。
網民熱議Sheree魅力所在 留言區充滿讚賞
不少網民在Sheree的帖文下留言大讚「香港需要更多這種正能量女生」、「好想跟住你的路線去玩」、「夾公仔機都會想遇上她」。亦有人表示被她的笑容和活力所感染，認為她代表了新一代香港女生自信又陽光的形象。她的粉絲群持續增長，社群互動率亦相當亮眼。
資料或影片來源：原文刊於新假期