主題樂園常客！貼地港女Sheree Keung破7萬關注

香港地道網紅 Sheree Keung 在社群平台頻繁更新打卡，百份百熱愛主題樂園人士，貼地親民風格迅速吸引大批年輕粉絲關注。她是樹仁大學商科學生，不走高冷路線，反而以玩主題樂園、夾公仔、逛商場等日常活動圈粉，令網民直呼「在夾公仔機店遇到她就好了」。