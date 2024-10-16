Sica何洛瑤親解麥花臣騷Coldplay價原因 預告合照時可以做1件事

Sica何洛瑤將於12月在旺角麥花臣開騷，日前她現身ViuTV《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》記者會時，就回應關於網民指她的演唱會門票開Coldplay價一事，賣力狂sell係物超所值，更預告粉絲在合照時可以和她做一件事！

