Sica何洛瑤親解麥花臣騷Coldplay價原因 預告合照時可以做1件事
Sica何洛瑤預告麥花臣騷勁玩不同樂器
Sica何洛瑤在記者會上接受訪問，她分享在宣布麥花臣開騷當日，原來正處於發燒狀態，因此收到很多朋友的祝福，她又預告將會在麥花臣騷上嘗試不同的表演元素，如樂器和語言等，雖然感到壓力重大，但希望能夠完美呈現。
Sica以4字回應「Coldplay價門票」看法
講到網民質疑演唱會門票價格過高，Sica以4字形容：「見仁見智。」她指自己也非常喜歡睇騷，也會買VIP門票，好肯使錢，笑言：「我自己追星都好闊佬！」不過她又指如果未能負擔，也可以買$680、$880門票，可以選擇企位或者坐位。
Sica親解演唱會高成本原因
Sica強調今次演唱會成本好高，因為她非常喜歡這次邀請的樂隊，所以是物超所值。講到VIP票價中只包括了與她合照，會否福利不足，Sica就指合照時，可以讓粉絲與她近距離傾偈，並勁賣力表示：「哇，真係正呀！」不過Sica講完後自己都尷尬笑。
Sica麥花臣開騷 最貴$1,280 最平都$680
Sica宣布將於12月5日在旺角麥花臣開騷，其票價分為4類，最貴的地面企位「First Class」可優先入場以及有一條官方專屬排隊區，仲包括5人一組的團體合照，價值$1,280。第2類為地面企位的「Business Class」都可以優先入場、官方專屬排隊區以及有「歡送環節」價值 $1,080，第3類為地面企位以及座位的「Economy Class」價值 $880，最後一類為座位的「Economy Light」價值 $680。全部入場觀眾都可獲得限定紀念小卡一張。
網民嫌太貴：Coldplay價睇Sica
不少網民認為Sica今次的麥花臣騷太貴，形容簡直是韓星級價錢，網民又比較早前熱爆的Coldplay演唱會，指最平$399已經有得睇：「單丁一條友$1,280，仲要只係麥花臣，呢個定價會唔會有啲過分？大公司食水會唔會太深？」、「韓星級價錢」、「麥花臣演唱會票價原來已經可以破千」、「成千蚊都要企」、「拍得住coldplay」、「coldplay最平$399」、「Coldplay價睇Sica」、「真正智商稅」、「仲貴過台灣日本星紅館演唱會」等。