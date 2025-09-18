阿Mo女友So Ching疑壓力爆煲！震撼剖白停經半年 身體響警號狀況令人憂心
組合COLLAR前成員So Ching（蘇芷晴）自退團後，除了專注發展跳舞事業，亦一直悉心照顧在演唱會意外中受重傷的男友李啟言（阿Mo），身心承受巨大壓力。近日她罕有在社交平台剖白內心，自爆身體早已響起警號，更曾長達半年沒有月經，情況令人憂心！
So Ching身心俱疲響起警號
So Ching在IG的限時動態中坦言，多年來一直在「食、唔食、食幾多」之間不斷掙扎，身體其實早已發出警號，但處於高峰期的她卻選擇完全無理會。直到近期才決心要好好調節身心，嘗試多聆聽和接受自己，卻發現要重回正軌原來需要很長時間，絕不能心急。
自我肯定感奇低陷崩潰邊緣
她更透露，這個月是她自我肯定感（self-esteem）極低的月份，對自己各方面都感到不滿，尤其是身形與外貌。或許是源於照顧男友的沉重壓力，以及對自身狀況的不滿，讓她的身心都瀕臨崩潰邊緣，更直接影響了生理健康。
苦等半年終迎喜訊開心報喜
最令人震驚的是，So Ching自爆因壓力問題，生理週期大受影響，一度長達半年「冇M到」。幸好她在文末向大家報喜：「But thanks God！經過半年時間，I finally got my period back（我終於等到月經來潮）！」雖然飽受經痛之苦，但她卻表示「今次竟然痛得係開心」，字裡行間流露出滿滿的感恩與釋懷，粉絲們亦紛紛送上祝福，希望她能好好保重身體。
圖片來源：IG@soching_nat資料或影片來源：原文刊於新假期