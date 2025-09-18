阿Mo女友So Ching疑壓力爆煲！震撼剖白停經半年 身體響警號狀況令人憂心

組合COLLAR前成員So Ching（蘇芷晴）自退團後，除了專注發展跳舞事業，亦一直悉心照顧在演唱會意外中受重傷的男友李啟言（阿Mo），身心承受巨大壓力。近日她罕有在社交平台剖白內心，自爆身體早已響起警號，更曾長達半年沒有月經，情況令人憂心！