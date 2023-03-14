SoChing憤怒mode唱《小心地滑》親解原因深信惡有惡報 誓與「壞人們」鬥長命
SoChing獨唱《小心地滑》
[email protected]日前在《卡樂B追尋你的塊樂之醜音樂會》上，獨唱了MC的《小心地滑》，對於男友阿Mo去年在MIRROR個唱中受重創，由生命「懸於一線」到現在能進行外骨骼步行，對她來說這8個月真的好漫長，然而至今阿Mo依然未能完全討回公道，為此SoChing當然有鬱結，而今次獻唱的《小心地滑》，歌詞充滿著報復性，當中一句「時辰未到的 終有日還」更是非常應景，因此SoChing被指是憑歌寄意，抒發內心的不滿。
時辰未到的 終有日還叫好人們明白到 好人們無力撐 天理亦沒法推翻
SoChing全程憤怒mode
SoChing在隊中不是唱歌擔當，要獨唱本身已經好高難度《小心地滑》，高音不得止，歌詞亦急速勁多轉折位，SoChing真係好踩鋼線，她一出場神色已凝重，眼神愈唱愈凌厲，全程冇笑過睇得出好崩緊，雖然間中有破音但總算跟到beat，聲嘶力竭唱完高潮部份「無力挽」，穿透力好強，SoChing才如釋重負唞大氣。
網民心水清 估計SoChing有隱喻
SoChing揀唱《小心地滑》，引起討論區熱議，大家都覺得SoChing別有心用想唱畀某些人聽，「咁多歌唔揀做乜揀呢個人嘅歌呢⋯⋯😢」「唔好問佢唱得好唔好，而係佢唱《小心地滑》，真係好應景」 「可能覺得首歌好聽兼有隐喻，咒罵故意計錯大屏幕重量的人有報應呢？」
感情滿分 歌藝負分
其實亦有不少網民錯重點，批評SoChing的唱功，包括「感情滿分，歌藝負分」、「其實賣下廣告跳下茶舞咪算囉，仲要揀d難唱既，咪瀨野囉，練下歌先啦」、「我聽到”全個世界都有地膽”! 」，總括多個討論區的留言都算係好包容，大家都認為SoChing好勇敢，繼續為男友阿Mo發聲，所以唱得好唔好聽都係其次。
SoChing親解揀《小心地滑》原因
向來敢言勇於表達自己情緒的SoChing，亦在IG限時動態親自解釋點解要唱《小心地滑》，她寫上「呢首歌係原來一個好善良嘅人，好相信善有善報，惡有惡報，然後開始見到啲人都冇得到應有嘅報應，個人由好變到好Dark。」SoChing更把歌詞深入剖析，最後一句「活得不好 亦都不倒誓與壞人們 鬥遲才入土」，被解釋作「It’s OK to not be OK」，就是要與「壞人們」鬥長命，看誰能笑到最後。
阿Mo全力支持SoChing復出
今年1月COLLAR終於齊人出席頒獎典禮，而在後台接受訪問時，傳媒視線都集中在久未有路面的Soching身上。過去一直盡心盡力照顧受傷的男友阿Mo的Soching，透露復出計劃，表示非常開心可以再與成員們同台，提到男友阿Mo，SoChing亦表示阿Mo非常支持自己全面復出：「其實我哋一直有一個共識，就係佢都好支持我每一個決定，佢好開心見到我活躍返，呢個亦都係喺佢治療路上一個好大的動力，所以我都相信佢係會好起來嘅，希望大家可以為佢多多祈禱。」
SoChing亦表示可以和阿Mo以Siri溝通，因為阿Mo情況比之前穩定，所以自己才會全面復出：「其實我哋都係經過一段咁長嘅時間，佢嘅情況就好似代禱信所講佢都係穩定嘅，所以我同我男朋友都覺得我應該要有返我自己嘅工作，唔想辜負我嘅成員同歌迷，所以想係新一年同大家見面。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言