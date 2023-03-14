SoChing憤怒mode唱《小心地滑》親解原因深信惡有惡報 誓與「壞人們」鬥長命

自男友阿Mo（李啟言）在MIRROR個唱中受重創後，SoChing（蘇芷晴）一直不離不棄，最近阿Mo終於有好轉可以學行，SoChing的工作亦開始復常，不過受壓多時的她似乎怒氣未消。日前SoChing公開演出竟揀了MC的《小心地滑》，全程憤怒mode演繹，眼神凌厲歌詞句句入肉，一句「時辰未到的 終有日還」抒心聲， 好唔好聽見仁見智，不過感情分一定攞滿分，網民感到SoChing心中的怨氣，似是向某些人作出控訴！SoChing更親自解釋點解要唱這首歌。