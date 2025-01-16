魷魚遊戲2 幾點上線？劇情/分集/片長/第3季播放日期一文分析（劇情更新）

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Netflix原創韓劇「魷魚遊戲2」共7集，將在12月26日香港時間下午全部上線！本文為大家整理了《魷魚遊戲2》全輯分集線上看劇情以及上線時間最新情報，有指Netflix《魷魚遊戲2》集數從第一季的9集減至6集，也有指劇集有7集，劇情和節奏變得比第1輯更緊湊！

魷魚遊戲2 什麼時候上映？線上看連結

《魷魚遊戲》第2季（Squid Game 2）會在 2024 年 12 月 26 日（星期四）於 Netflix 全球獨家上映！今次片集將會全季一次過上架，全輯集數共有 6 集，不用等每星期更新！

魷魚遊戲2上映時間、集數
魷魚遊戲2上映時間：2024 年 12 月 26 日（四）
魷魚遊戲2上映集數：7 集，Netflix 一次上架全集數，按此收看

魷魚遊戲2 幾點上映？全球上線時間

《魷魚遊戲2》在香港的正確上線時間是下午4點，根據官方公布《魷魚遊戲2》全球上線時間為「太平洋標準時間(PST) 12點」，也表示上線日期雖然是12月26日，香港觀眾仍然要等到下午才可以正式開始收看。至於其他地區在12月26日的上線時間如下：

  • 首爾/東京：下午5時
  • 台北/香港/新加坡：下午4時
  • 印度新德里：下午1點半
  • 悉尼：下午7點
  • 倫敦：上午8點
  • 紐約：凌晨3點
  • 洛杉磯：凌晨12點
squid game 目前登入Netfilx已經可以看到官方準備就緒，預告上線時間！（圖片來源：Netflix）
目前登入Netfilx已經可以看到官方準備就緒，預告上線時間！（圖片來源：Netflix）

魷魚遊戲2 分集劇情標題及彩蛋

集數 標題 導演 /編劇 片長 劇情更新
1 麵包與彩券
Bread and Lottery		 黃東赫 65分鐘 復仇心切的奇勳在機場決定掉頭。隨後，他在藏身處加緊調查，試圖找到正在招募新玩家的神秘男子。
2 萬聖節派對
Halloween Party		 黃東赫 51分鐘 奇勳終於拿到邀請函，上面寫著萬聖節日期。在與俊昊激烈對峙後，兩人彼此揭露真相。
3 001 黃東赫 61分鐘 新玩家報到，準備爭奪456億韓元獎金。激烈的第一場遊戲結束後，倖存者的命運懸而未決，一輪投票將左右一切。
4 六隻腳
Six Legs		 黃東赫 62分鐘 眾人準備下一場比賽：五人六腳趣味競賽。每個隊員都要通過一個小遊戲才能生存，否則全隊淘汰。
5 再來一局
One More Game		 黃東赫 76分鐘 2我行我素的姜霞樹敵眾多。剩下的玩家投票決定是否進入下一輪，氣氛緊繃到了極點。
6 O X 黃東赫 65分鐘 俊昊等人準備潛入一座可疑的小島。隨著獎金增加、緊張氣氛升高，玩家分裂成兩個對立的陣營。
7 是敵還是友
Friend or Foe		 黃東赫 65分鐘 剩下的玩家想盡辦法活過這一晚。奇勳提出一個冒險的計畫，但需要可信的盟友才能成功。
squid game Big Boss一早現身？哲秀登場！（圖片來源：Netflix）
Big Boss一早現身？哲秀登場！（圖片來源：Netflix）

魷魚遊戲2劇情分析｜Big Boss一早現身？哲秀登場！即睇7大重點懶人包+線上看！

魷魚遊戲2演員陣容

魷魚遊戲2 演員：上輯回歸的演員包括——李政宰、孔劉、李炳憲、魏嘏雋
魷魚遊戲2新加入演員及角色：李陣郁、姜河那、任時完、朴成焄、朴珪瑛、梁東根、康愛心、李大衛、崔勝鉉（T.O.P）、盧載沅、曹柔理、元志安

今輯《魷魚遊戲 2》中，除了李政宰、李炳憲和魏嘏雋等第一季演員回歸，還加入了多名且知名的新面孔！包括：偶像出身的實力派演員任時完、視帝姜河那、人氣明星崔勝鉉（BIGBANG T.O.P）、甜美的朴珪瑛、影帝李陣郁、朴成勳、梁東根、康愛心等人，他們將各自帶著故事，以及別具特色的性格設定，詳見另外文章報導14位演員及角色劇情

魷魚遊戲2 Netflix 線上看連結

魷魚遊戲第2季Netflix 線上看連結可點選此連結，線上前往觀看。《魷魚遊戲》屬 Netflix 獨家上映，觀眾只能在 Netflix 觀看，下方也提供《魷魚遊戲2》預告給大家參考。

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圖片來源：Netflix 資料或影片來源：原文刊於新假期

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