35歲Stanley邱士縉一年三劇 由冷血法官到暖男 三重反差獲封「ViuTV視帝」

MIRROR成員Stanley（邱士縉）近年劇接劇，演技備受肯定，在ViuTV 2026年的節目巡禮中更手握三部重頭劇，被MIRROR兄弟們推舉為「ViuTV視帝」，人氣一時無兩！今年35歲的Stanley在三部劇中飾演截然不同的角色，從《IT狗2.0》的高傲IT人，到《COURT!》的嚴肅法官，再到《日落下的彩虹》的溫柔暖男，展現出驚人的「變色龍」演技，難怪網民都話非常期待佢嘅霸屏式演出！