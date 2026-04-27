35歲Stanley邱士縉一年三劇 由冷血法官到暖男 三重反差獲封「ViuTV視帝」
《IT狗2.0》今晚首播 Marcus大表哥再掀風雲
講到最令人期待嘅，一定係今晚（4月27日）首播嘅《IT狗2.0》！Stanley將會再次飾演佢嘅代表角色之一Marcus（大表哥）。喺第一季，呢位麻省理工畢業嘅靚仔精英，向PayPayDuck發動攻擊嗰一幕真係型到爆燈，雖然最後輸咗，但已經吸粉無數。事隔幾年，大表哥喺續集會以咩形象回歸，又會同Born Hub班人馬有咩新火花，絕對係劇迷最關心嘅焦點，唔少觀眾都話已經校定鬧鐘等睇！
《COURT!》首演法官挑戰超長對白 專業氣場獲激讚
在與銀河映像合作的重磅律政劇《COURT!》中，Stanley迎來演藝生涯一大挑戰，首次披上法官袍。為了演活角色，他需要背誦大量艱澀又長的法律對白，更自爆首日拍攝已被多頁對白考起。不過在預告片中，他一句「喺法庭入面，所有事情都要一絲不苟，唔可以有任何含糊」鏗鏘有力，專業氣場十足，官威盡現，完全睇唔出係第一次演法官，表現令人驚喜。
《日落下的彩虹》變身溫柔暖男 角色百變展現變色龍演技
除了硬朗的IT人和法官角色，Stanley在另一部原創劇《日落下的彩虹》中將會180度大變身，飾演一個溫柔的「關鍵角色」。從預告片中可見，他表情溫柔，與《COURT!》中的嚴肅形象形成極大反差。一年內三套劇集，三個截然不同的角色設定，完美展示了Stanley作為演員的可塑性，其「變色龍」般的演技實力，實在不容小覷。
舞蹈員出身曾感自卑 獲亞太影后大讚演技
回顧Stanley的演藝路，其實並非一帆風順。由專業舞蹈員出身，到2018年參加《全民造星》入行，他曾因健碩身材而過份被關注，忽略了其實力而感到自卑。但他未有放棄，清晰地向戲劇方向發展，默默耕耘，終憑《野人老師》首度擔正男主角。其後在拍攝《第三佈局 塵沙惑》時，更獲亞太影后張榕容大讚演技成熟，不像新人，實力逐漸獲得行內及大眾肯定，絕對是努力的典範。
劇接劇被封ViuTV視帝 Stanley謙虛回應
早前ViuTV舉行《ViuTV 2026節目巡禮》，預告將推出5套全新劇集，其中Stanley一人就獨佔三套，成為MIRROR中的「劇王」。在訪問環節中，一眾MIRROR兄弟更搞笑地稱呼他為「視帝」，對此Stanley即時謙虛表示多謝公司給予機會，直認開心：「有多點練習和實踐機會。」不過隊友Lokman（楊樂文）亦不甘示弱，笑言自己同樣有三套劇在手，自己才是真正的視帝，場面相當搞笑。
網民力撐Stanley實至名歸 期待新劇表現
對於Stanley今年成為「劇王」，網民紛紛表示支持，認為他實至名歸。不少留言都大讚他非常努力，「睇住Stanley由dancer一步步變做一個演員，真係好感動，佢嘅努力冇白費！」、「三個角色完全唔同feel，真係變色龍！好期待佢嘅演出」、「佢值得拎視帝！今晚實睇IT狗2.0！」、「由《全民造星》已經覺得佢好有潛質，而家終於俾人睇到，加油！」。