持續更新｜《Summer Girls 2022》比賽精華及賽果
李亦喬牛妹做第15位佳麗
因為其中一位參賽者因為臨時參加口罩小姐而退出，空位就由李亦喬頂上。
第一節比賽
第一節比賽分三組進行，要行鬥多水的比賽，第一回合各位summer girl要夾裝水氣球運水，第二回合則是用濕T-shirt運水，結果兩回合下來，Yanni狀態大勇！
第二節比賽
第一節分開三回合後，第二節比賽就分為分為Chraming Babe Team和Vicky Team，然後在第一組遊戲中，各組派出一人騎龜遊水執泳池上的膠工仔，不過乒乓波唔計分！
第二回合分為Chraming Babe Team和Vicky Team，大家都要在充氣橋上鬥快跑，結果兩組鬥到天黑都未完，最後兩隊打和，結果由張明偉食大懲罰。
第三回合打羽毛球，Vicky組以8:3大勝，第二場賽事接29球，Vicky接25球，因為又是打和，於是要雙打正式比賽分勝負，最後由Chraming Babe Team勝出！
10強名單
眾參賽者參加完瑜珈比賽之後，就進入十強戰，Carman Kathy Amber 樂小姐 Hannah Baby梓落入淘汰區，然後又分成三組玩接力賽，結果每一組都有人出貓，最後Amber同Kathy成功晉級。
減卡路里比賽
yanni減得最多，破1000卡路里，南南減得最少，於是接受大懲罰。
Amber成最犯眾憎Summer Girl
節目增加了狼人殺環節，原來製作組在開賽前安排了兩名成員作為「狼人」觀察各佳麗舉動，最後讓各佳麗指出最乞人憎成員，結果Amber成為眾矢之的，罪名就係茅柴同太過口臭！
主持陣容來自《愛．回家》
在無綫《愛‧回家之開心速遞》「細龍太」陳偉琪（現名陳思圻）和「佐治」張明偉已離巢，轉投香港開電視主持節目《Summer Girls 2022》，兩位無綫舊將與14位穿泳衣被問到會否擔心被指倒戈，陳思圻表示此節目也是想大家開心，張明偉亦表示兩個節目都係有靚女，各有特色。
華麗晚裝率先睇
為隆重其事，好好制作更加為各佳麗製作了華麗晚裝MV！
佳麗泳裝照大晒冷
《Summer Girls 2022》中有多人均為有名的KOL和模特兒，不少參賽者更已經參加過ViuTV的出名節目，盡顯口才和大膽的作風，眾參賽者中，身材最突出的陳思穎（Michelle）和張嘉欣（Yanni）均已是人妻，Michelle更有7歲女兒，她指老公和女兒很支持她選美。Yanni指甲一籃球員老公張偉康不怕她被睇蝕。伍倩彤（Gillian）曾在清談節目自爆每晚三次性行為，她笑稱被人稱作「3G」。32歲張育玲（Kathy）曾參加ViuTV《造美人》及鍾培生擂台戰的女子組參賽者，坦言很想入行。
14位佳麗介紹影片：
精彩！
常見問題
《香港小姐2022》總決賽在那裡舉行？
早前因為有佳麗確診新冠肺炎，宣布取消準決賽，19位佳麗因而一同直入9月25日在紅館舉行的決賽，不過近日就有報道指被稱為兩大「學霸」的佳麗發生內訌事件⋯⋯詳見：19位佳麗介紹
《Summer Girls 2022》有咩賽制？
開電視選美真人騷《Summer Girls 2022》以水著為主題，14位身材火辣的佳麗會在節目中玩遊戲接受挑戰⋯⋯即睇14位佳麗詳盡介紹
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