Super Girls多年來是非不斷，日前傳出因其中3人唔續約而難途拆夥命運，其中一個是嫁做台灣媳婦的Jessica蔡明思。已懷孕9個月的Jessica，全心養胎待產，現在BB第一事業根本唔重要，臨盤在即的她在社交網上載多張行山照，個肚籮咁大都零水腫，被封「最索孕婦」，眼見Jessica陀住巨肚行山依然爬高打卡，真係好牙煙。