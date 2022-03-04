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[email protected] Girls陀巨肚行山擒高擒低 被封「最索孕婦」

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Super Girls多年來是非不斷，日前傳出因其中3人唔續約而難途拆夥命運，其中一個是嫁做台灣媳婦的Jessica蔡明思。已懷孕9個月的Jessica，全心養胎待產，現在BB第一事業根本唔重要，臨盤在即的她在社交網上載多張行山照，個肚籮咁大都零水腫，被封「最索孕婦」，眼見Jessica陀住巨肚行山依然爬高打卡，真係好牙煙。

Super Girls面臨拆夥

Jessica蔡明思@Super Girls婚前單飛變身索主持，主持台灣旅遊節目《出走地圖》，當時她已直言自己是半個台灣人，之後再為在J2播出的旅遊節目《潮遊台南》擔任主持，嫁埋台灣籍老公Steven後，明顯減產，去年更宣布有喜，專心養胎等做人母，現在已懷孕9個月，預產期在下月復活節。Jessica回應傳媒查詢時，承認滿約後沒有再續約，因為要先處理切身的問題，沒有心思去想續約事。

Super Girls Jessica Jessica與Yanny早前曾一起出席公開活動。
Jessica與Yanny早前曾一起出席公開活動。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica Jessica早前搵攝影影大肚寫真，除了有老公Steven一齊上鏡，竟然還預埋好姊妹Yanny，她把照片放社交網，仲留言話有兩個下人可以使喚。
Jessica早前搵攝影影大肚寫真，除了有老公Steven一齊上鏡，竟然還預埋好姊妹Yanny，她把照片放社交網，仲留言話有兩個下人可以使喚。（圖片來源：[email protected]

行山行到8個月

Jessica曾表示自己坐唔定，大住肚都要出街，不過近月疫情嚴重再加上腹大便便，佢迫不得已要留喺屋企，現在只可以得閒po舊相回味一下。日前Jessica就上載多張行山相，佢話自己之前大住肚都繼續行山，去到8個月先停止，不過其中一張相係高擒到好高打卡，睇見到牙煙。

Super Girls Jessica Jessica大住肚行山仲擒到咁高影相，好危險喎！
Jessica大住肚行山仲擒到咁高影相，好危險喎！（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica 著住運動Bra Top的Jessica。
著住運動Bra Top的Jessica。（圖片來源：[email protected]

四肢零水腫

雖然就快生得，不過Jessica絕對係得天獨厚，佢再晒出陀住巨肚著運動Bra Top影嘅相，素顏下狀態非常好，在外面加外套遮肚的她，四肢與面容都零水腫，她留言表示現在已好少出街，閒時只可以行吓後樓梯、做吓Squat來保持身材，網民睇完佢啲相，都大讚Jessica係「最索孕婦」。

Super Girls Jessica Jessica自認坐唔定，成日都想出外活動。
Jessica自認坐唔定，成日都想出外活動。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica
（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica
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Super Girls Jessica
（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica 臨盤在即的Jessica四肢零水腫，遮住個肚完全唔知佢係孕婦。
臨盤在即的Jessica四肢零水腫，遮住個肚完全唔知佢係孕婦。（圖片來源：[email protected]

蔡明思做台灣人妻介紹台南好去處

現年37歲的 Jessica 自2010年以 Icon Girls 成員身份出道，後組合改名為 Super Girls，本身精通多國語言，包括廣東話、普通話、英語、台語等。19年10月與圈外台籍老公陳冠廷（Steven）在拍拖六年後，於台灣拉埋天窗，成為 Super Girls 中首個結婚的成員。

現年35歲的 Jessica 自2010年以 Icon Girls 成員身份出道，後組合改名為 Super Girls
現年37歲的 Jessica 自2010年以 Icon Girls 成員身份出道，後組合改名為 Super Girls。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica 去年夏天與一班好姊妹到土耳其旅遊，她笑指在旅程第二日便患上腸胃炎，短短十天旅程瘦了十磅，反而令她穿上泳衣後身形更 Fit。
Jessica 大前年夏天與一班好姊妹到土耳其旅遊，她笑指在旅程第二日便患上腸胃炎，短短十天旅程瘦了十磅，反而令她穿上泳衣後身形更 Fit。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica 近日在節目《 潮遊台南 》中夥拍台灣主持蕭新亭（右），一同品嘗各種美食，又挑戰做手工眼鏡和陶藝 DIY 等。
Jessica 在節目《 潮遊台南 》中夥拍台灣主持蕭新亭（右），一同品嘗各種美食，又挑戰做手工眼鏡和陶藝 DIY 等。（圖片來源：[email protected]
Jessica去年首次撇甩其他Super Girls成員單飛做主持，與台灣製作團隊及主持梁凱晴一同飛到日本拍攝旅遊節目 《出走地圖》 ，她笑言︰「可能因為老公係台灣人，所以我了解台灣文化，閩南話我都識聽，好有親切感。」
Jessica大前年首次撇甩其他Super Girls成員單飛做主持，與台灣製作團隊及主持梁凱晴一同飛到日本拍攝旅遊節目 《出走地圖》 ，她笑言︰「可能因為老公係台灣人，所以我了解台灣文化，閩南話我都識聽，好有親切感。」（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica Super Girls 升格做人妻後，慨嘆自己成為了家庭主婦：「以前我同屋企人住，有屋企人幫我手做家務，依家我自己一個搬出去同先生住，所有家務就落晒喺我身上，每一日都執唔停！」
升格做人妻後，慨嘆自己成為了家庭主婦：「以前我同屋企人住，有屋企人幫我手做家務，依家我自己一個搬出去同先生住，所有家務就落晒喺我身上，每一日都執唔停！」（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica曾修讀美國西雅圖的文學副學士，擁有一對大長腿的她，在成為Super Girls成員前，也做過多年模特兒。
Jessica曾修讀美國西雅圖的文學副學士，擁有一對大長腿的她，在成為Super Girls成員前，也做過多年模特兒。（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica 與圈外台籍老公陳冠廷（Steven）在拍拖六年後，於去年10月於台灣拉埋天窗，成為 Super Girls 中首個結婚的成員。
Jessica 與圈外台籍老公陳冠廷（Steven）在拍拖六年後，於19年10月於台灣拉埋天窗，成為 Super Girls 中首個結婚的成員。（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica Super Girls 兩夫妻經常在IG上放閃
兩夫妻經常在IG上放閃。（圖片來源：[email protected]
Super Girls 成立至今已有十年，去年五位成員開始各自單飛接 Job，首次單飛做主持的 Jessica 就直言拍攝前好緊張：「 因為唔係五位成員一齊分稿去講，曾經擔心自己一個應付唔到，但拍完之後覺得有好大嘅成功感。」
Super Girls 成立至今已有十年，大前年五位成員開始各自單飛接 Job，首次單飛做主持的 Jessica 就直言拍攝前好緊張：「 因為唔係五位成員一齊分稿去講，曾經擔心自己一個應付唔到，但拍完之後覺得有好大嘅成功感。」（圖片來源：東方新地資料庫）

Jessica Super Girls Super Girl 蔡明思嫁到台灣做人妻 《潮遊台南》介紹移居生活
（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica Super Girls Super Girl 蔡明思嫁到台灣做人妻 《潮遊台南》介紹移居生活
（圖片來源：東方新地資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、東方新地資料庫

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