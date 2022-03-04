[email protected] Girls陀巨肚行山擒高擒低 被封「最索孕婦」
Super Girls多年來是非不斷，日前傳出因其中3人唔續約而難途拆夥命運，其中一個是嫁做台灣媳婦的Jessica蔡明思。已懷孕9個月的Jessica，全心養胎待產，現在BB第一事業根本唔重要，臨盤在即的她在社交網上載多張行山照，個肚籮咁大都零水腫，被封「最索孕婦」，眼見Jessica陀住巨肚行山依然爬高打卡，真係好牙煙。
Super Girls面臨拆夥
Jessica蔡明思@Super Girls婚前單飛變身索主持，主持台灣旅遊節目《出走地圖》，當時她已直言自己是半個台灣人，之後再為在J2播出的旅遊節目《潮遊台南》擔任主持，嫁埋台灣籍老公Steven後，明顯減產，去年更宣布有喜，專心養胎等做人母，現在已懷孕9個月，預產期在下月復活節。Jessica回應傳媒查詢時，承認滿約後沒有再續約，因為要先處理切身的問題，沒有心思去想續約事。
行山行到8個月
Jessica曾表示自己坐唔定，大住肚都要出街，不過近月疫情嚴重再加上腹大便便，佢迫不得已要留喺屋企，現在只可以得閒po舊相回味一下。日前Jessica就上載多張行山相，佢話自己之前大住肚都繼續行山，去到8個月先停止，不過其中一張相係高擒到好高打卡，睇見到牙煙。
四肢零水腫
雖然就快生得，不過Jessica絕對係得天獨厚，佢再晒出陀住巨肚著運動Bra Top影嘅相，素顏下狀態非常好，在外面加外套遮肚的她，四肢與面容都零水腫，她留言表示現在已好少出街，閒時只可以行吓後樓梯、做吓Squat來保持身材，網民睇完佢啲相，都大讚Jessica係「最索孕婦」。
蔡明思做台灣人妻介紹台南好去處
現年37歲的 Jessica 自2010年以 Icon Girls 成員身份出道，後組合改名為 Super Girls，本身精通多國語言，包括廣東話、普通話、英語、台語等。19年10月與圈外台籍老公陳冠廷（Steven）在拍拖六年後，於台灣拉埋天窗，成為 Super Girls 中首個結婚的成員。