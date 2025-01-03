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Yanny陳穎欣結婚｜回顧Super Girls全盛期最性感演出 傳為1原因成解散導火線

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Keith

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在《叱咤樂壇頒獎典禮2024》奪得「叱咤樂壇監製大獎」陳考威在台上宣佈將與Yanny陳穎欣在年內結婚，令Yanny再次成為網民討論對象。Yanny喺成為YouTube頻道試當真成員之前，其實係女團成員，唔少粉絲都不禁懷念她們全盛期性感演出！

Super Girls 全盛期最性感演出 多圖重溫！

女團Super Girls在2016年11月11日舉行的《“Shine On”Live 》演唱會片段出土。當時五位成員以白色恤衫出場，下衣大曬白滑長腿，隨即更索性脫掉上衣，以超性感造型唱出《擋不住的風情》。五位成員當時更與赤裸肌肉男埋身跳辣舞，畫面極度誘惑，全場尖叫聲不斷，多張高質靚相由資深攝影師「WoSoLoo」拍攝及分享於討論區。

五位成員在完騷後接受傳媒訪問時，指今次難得超性感演出，特登做足安全措施，全身貼滿膠紙。當時成員之一的Cheronna 搞笑解釋11月11日光棍節開騷，就是想覓得真愛，希望演唱會後告別單身，全部成員都能夠拍拖。

Super Girls 當時五位成員Jessica（蔡明思）、Heidi（李靜儀）、隊長Aka（趙慧珊）、Yanny（陳穎欣）、Cheronna（吳嘉禧）非常性感，大曬白滑長腿。（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）
當時五位成員Jessica（蔡明思）、Heidi（李靜儀）、隊長Aka（趙慧珊）、Yanny（陳穎欣）、Cheronna（吳嘉禧）非常性感，大曬白滑長腿。（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）
Super Girls 舞步都非常火辣。（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）
舞步都非常火辣。（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）
Super Girls Yanny金髮造型好少見！（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）
Yanny金髮造型好少見！（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）
Super Girls Heidi就最搏，在男粉絲面前大跳火辣貼身舞。（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）
Heidi就最搏，在男粉絲面前大跳火辣貼身舞。（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）
Super Girls Heidi長腿不得了！（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）
Heidi長腿不得了！（圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝）

Super Girls初出道圖輯出土

Super Girls當年剛出道亦有為東方新地拍過圖輯，當時五位成員都非常青澀，夠曬可愛。

Super Girls （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）

2022年拆夥 有傳爭仔事件成解散導火線

女團Super Girls（SG）成員包括隊長Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）於2012年正式出道，隊長Aka曾在節目中喊住自責做得不足，但對今年SG成軍十年紀念活動仍然充滿期望及信心﹗不過在2022年卻傳出三名成員不再續約，SG形同解體，難逃女團拆夥命運。

Yanny與Heidi的不和傳聞於2014年開始，當時有指Heidi與唱片監製Gareth Chan拍拖，不過未夠一年就分手，有傳Heidi的港女性格令Gareth受不了，二人分手後，Gareth就與Yanny撻著，更高調熱戀，惹來Heidi不滿，更一怒之下unfollow Yanny的IG，姊妹決裂兼面阻阻。

Super Girls 2012年派台作品《愛情潛水》（圖片來源：網上圖片）
2012年派台作品《愛情潛水》（圖片來源：網上圖片）
Super Girls Supergirls正式拆夥，五人齊整示人相信很困難。（圖片來源：IG@yannyyc）
Supergirls正式拆夥，五人齊整示人相信很困難。（圖片來源：IG@yannyyc）

陳考威與Yanny陳穎欣終成正果

陳考威與Yanny陳穎欣的愛情故事可謂是典型的娛樂圈愛情長跑。兩人自公開戀情以來，即受到了眾多關注。陳考威在頒獎典禮上的告白，不僅是對Yanny多年來默默支持的感謝，也是對他們愛情的肯定：「我好多謝我另外一半Yanny陳穎欣，因為我廣東話唔係最叻，但每次我準備去錄一隻歌，佢會喺我屋企花時間同我翻譯俾我聽，令我明白隻歌更多，所以我好多謝佢一直嘅陪伴，同埋我會應承佢，2025年今年我會搞好我哋嘅婚禮。多謝大家！」

Super Girls 音樂人陳考威奪得「叱咤樂壇監製大獎」時，發表愛的宣言（圖片來源：直播截圖）
音樂人陳考威奪得「叱咤樂壇監製大獎」時，發表愛的宣言（圖片來源：直播截圖）
Super Girls 台下一眾歌手拍掌歡呼！（圖片來源：直播截圖）
台下一眾歌手拍掌歡呼！（圖片來源：直播截圖）

圖片來源：資深攝影師「WoSoLoo」拍攝、新傳媒資料庫、IG@yannyyc、直播截圖

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