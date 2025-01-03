Yanny陳穎欣結婚｜回顧Super Girls全盛期最性感演出 傳為1原因成解散導火線

在《叱咤樂壇頒獎典禮2024》奪得「叱咤樂壇監製大獎」陳考威在台上宣佈將與Yanny陳穎欣在年內結婚，令Yanny再次成為網民討論對象。Yanny喺成為YouTube頻道試當真成員之前，其實係女團成員，唔少粉絲都不禁懷念她們全盛期性感演出！

