Yanny陳穎欣結婚｜回顧Super Girls全盛期最性感演出 傳為1原因成解散導火線
Super Girls 全盛期最性感演出 多圖重溫！
女團Super Girls在2016年11月11日舉行的《“Shine On”Live 》演唱會片段出土。當時五位成員以白色恤衫出場，下衣大曬白滑長腿，隨即更索性脫掉上衣，以超性感造型唱出《擋不住的風情》。五位成員當時更與赤裸肌肉男埋身跳辣舞，畫面極度誘惑，全場尖叫聲不斷，多張高質靚相由資深攝影師「WoSoLoo」拍攝及分享於討論區。
五位成員在完騷後接受傳媒訪問時，指今次難得超性感演出，特登做足安全措施，全身貼滿膠紙。當時成員之一的Cheronna 搞笑解釋11月11日光棍節開騷，就是想覓得真愛，希望演唱會後告別單身，全部成員都能夠拍拖。
Super Girls初出道圖輯出土
Super Girls當年剛出道亦有為東方新地拍過圖輯，當時五位成員都非常青澀，夠曬可愛。
2022年拆夥 有傳爭仔事件成解散導火線
女團Super Girls（SG）成員包括隊長Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）於2012年正式出道，隊長Aka曾在節目中喊住自責做得不足，但對今年SG成軍十年紀念活動仍然充滿期望及信心﹗不過在2022年卻傳出三名成員不再續約，SG形同解體，難逃女團拆夥命運。
Yanny與Heidi的不和傳聞於2014年開始，當時有指Heidi與唱片監製Gareth Chan拍拖，不過未夠一年就分手，有傳Heidi的港女性格令Gareth受不了，二人分手後，Gareth就與Yanny撻著，更高調熱戀，惹來Heidi不滿，更一怒之下unfollow Yanny的IG，姊妹決裂兼面阻阻。
陳考威與Yanny陳穎欣終成正果
陳考威與Yanny陳穎欣的愛情故事可謂是典型的娛樂圈愛情長跑。兩人自公開戀情以來，即受到了眾多關注。陳考威在頒獎典禮上的告白，不僅是對Yanny多年來默默支持的感謝，也是對他們愛情的肯定：「我好多謝我另外一半Yanny陳穎欣，因為我廣東話唔係最叻，但每次我準備去錄一隻歌，佢會喺我屋企花時間同我翻譯俾我聽，令我明白隻歌更多，所以我好多謝佢一直嘅陪伴，同埋我會應承佢，2025年今年我會搞好我哋嘅婚禮。多謝大家！」