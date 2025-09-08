女神配對計劃｜T-Max給Maggie 「10年後信」 自省最不適合Maggie
戀愛真人騷《女神配對計劃》迎來結局周，T-Max在「給十年後的妳」環節首度向Maggie真情剖白，他提及自己內心的糾結與轉變，並自曝對Maggie的暖心感激。
T-Max低潮期感激Maggie送暖
T-Max開場便誠懇感謝Maggie，在他最無助及低落的時刻，是Maggie主動坐在身旁送暖，也給予鼓勵：「Hello Maggie，我係T-Max 首先我係到真係好感謝你，喺我最低潮最唔開心嘅時候，你行咗埋嚟，坐咗我身邊拍一拍我，你畀咗好多溫暖我，講咗好多鼓勵我嘅說話。」
預約做Maggie小朋友契爺
談到未來，T-Max回憶與Maggie的對話，揭示她嚮往簡單幸福的家庭生活，結婚、生育兩子。他則半開玩笑預約契爺之位：「如果係咁，我會唔會有機會可以成為你兩個小朋友嘅契爺 ？ 希望我有咁嘅機會啦！」
勇敢承認初心繫於Yuki自省最不適合Maggie
令人意外的是，T-Max坦言參加節目初衷其實是追求Yuki。但受Maggie鼓勵及傾聽之影響，才讓自己逐步走出低潮：「我都好耐冇試過將咁多內心，一啲軟弱嘅部分去同人哋咁樣share，咁樣分享」。深入交談後，T-Max坦言愈傾愈覺不是Maggie最合適的人：「但係越傾得耐，越同你一齊傾得耐，就越覺得我唔係你最適合嘅人」。
公開祝福Maggie與Matt感情線
T-Max最終放手，直言看好Maggie與阿Matt的配對。他承諾做Maggie的「後盾」，更幽默表示如阿Matt「對你唔住」，自己一定第一個出頭：「如果阿Matt有啲咩對你唔住嘅， 我第一個會聽，我都唔會放過佢！」
