Tell Me Wine女主持｜陳聖瑜做親生女獲力捧帶貨 頂替何依婷處女做主持

26歲入行的應屆港姐陳聖瑜（Yvette）自去年9月簽約做無綫「親生女」後便備受力捧，除了有份參演節目《男神廚房》做助手外，早前又獲安排頂替何依婷處女主持無綫新節目《讀心專家》，上位速度仲快過近年港姐冠軍黃嘉雯同謝嘉怡！