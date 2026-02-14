全民造星6｜TELLER+Jacky Fan正式出道！發佈會首唱新歌獲粉絲激讚
《全民造星6》冠軍王偉俊TELLER及季軍范卓賢Jacky Fan昨日（2月13日）正式宣布加入MakerVille，兩位人氣新星各自以個人身份出道，並選擇在情人節前夕於海港城「海運觀點」舉行新歌發佈會，與維港美景作背景首次獻唱個人新作，現場粉絲尖叫聲此起彼落，氣氛熱烈到爆！
TELLER、Jacky Fan首唱新歌粉絲激讚
發佈會現場佈置得相當用心，背靠維港景色的舞台設計讓整個活動充滿浪漫氛圍。徐浩領軍的live band為兩位新星伴奏，音樂質素相當高。TELLER率先登場演唱《I’m telling you》；而Jacky Fan的《淚光萬歲》則走抒情路線，深情的演繹令不少粉絲當場落淚，兩人的音樂風格對比鮮明，各有特色。除了新歌外，兩人還演唱了多首歌曲，令現場粉絲大呼過癮！
粉絲現場互動接觸尖叫聲響徹海港城
為了答謝粉絲的支持，大會特別安排了互動環節，讓TELLER和Jacky Fan可以近距離接觸支持者。兩人分別走到台下與粉絲握手、合照，現場尖叫聲不斷，氣氛熱鬧非凡。整個互動環節持續了近30分鐘，兩位新星都表現得相當親民，令粉絲們留下深刻印象。
未來工作動向曝光新一年計劃豐富
在發佈會上，TELLER和Jacky Fan也透露了加入MakerVille後的未來工作安排。據了解，兩人將會有更多音樂作品推出，同時也會參與不同類型的演出和活動。TELLER表示會專注於音樂創作，希望能夠推出更多原創作品，而Jacky Fan則透露除了音樂外，也會嘗試其他範疇的工作。兩人都表示會繼續努力，希望能夠在娛樂圈闖出一片天地，不辜負粉絲們的期望和支持。
圖片來源：官方提供、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期