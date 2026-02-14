全民造星6｜TELLER+Jacky Fan正式出道！發佈會首唱新歌獲粉絲激讚

《全民造星6》冠軍王偉俊TELLER及季軍范卓賢Jacky Fan昨日（2月13日）正式宣布加入MakerVille，兩位人氣新星各自以個人身份出道，並選擇在情人節前夕於海港城「海運觀點」舉行新歌發佈會，與維港美景作背景首次獻唱個人新作，現場粉絲尖叫聲此起彼落，氣氛熱烈到爆！

TELLER、Jacky Fan首唱新歌粉絲激讚

發佈會現場佈置得相當用心，背靠維港景色的舞台設計讓整個活動充滿浪漫氛圍。徐浩領軍的live band為兩位新星伴奏，音樂質素相當高。TELLER率先登場演唱《I’m telling you》；而Jacky Fan的《淚光萬歲》則走抒情路線，深情的演繹令不少粉絲當場落淚，兩人的音樂風格對比鮮明，各有特色。除了新歌外，兩人還演唱了多首歌曲，令現場粉絲大呼過癮！

粉絲現場互動接觸尖叫聲響徹海港城

為了答謝粉絲的支持，大會特別安排了互動環節，讓TELLER和Jacky Fan可以近距離接觸支持者。兩人分別走到台下與粉絲握手、合照，現場尖叫聲不斷，氣氛熱鬧非凡。整個互動環節持續了近30分鐘，兩位新星都表現得相當親民，令粉絲們留下深刻印象。

未來工作動向曝光新一年計劃豐富

在發佈會上，TELLER和Jacky Fan也透露了加入MakerVille後的未來工作安排。據了解，兩人將會有更多音樂作品推出，同時也會參與不同類型的演出和活動。TELLER表示會專注於音樂創作，希望能夠推出更多原創作品，而Jacky Fan則透露除了音樂外，也會嘗試其他範疇的工作。兩人都表示會繼續努力，希望能夠在娛樂圈闖出一片天地，不辜負粉絲們的期望和支持。

王偉俊 teller TELLER與Jacky Fan於會上剖白造星心路歷程、分享未來工作動向及新一年的計劃。（圖片來源：官方提供）
王偉俊 teller Jacky Fan在會上獻唱多首歌曲（圖片來源：官方提供）
王偉俊 teller Teller都有唱出新歌（圖片來源：官方提供）
王偉俊 teller 二人在會上合作演唱多首歌曲。（圖片來源：官方提供）
王偉俊 teller Jacky Fan（圖片來源：官方提供）
王偉俊 teller Jacky Fan（圖片來源：官方提供）
王偉俊 teller TELLER（圖片來源：官方提供）
王偉俊 teller TELLER（圖片來源：官方提供）
王偉俊 teller 27歲的Teller從樂器銷售員變身造星冠軍（圖片來源：ViuTV）
王偉俊 teller Jacky Fan奪季軍（圖片來源：ViuTV）
圖片來源：官方提供、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

