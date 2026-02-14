全民造星6｜TELLER+Jacky Fan正式出道！發佈會首唱新歌獲粉絲激讚

《全民造星6》冠軍王偉俊TELLER及季軍范卓賢Jacky Fan昨日（2月13日）正式宣布加入MakerVille，兩位人氣新星各自以個人身份出道，並選擇在情人節前夕於海港城「海運觀點」舉行新歌發佈會，與維港美景作背景首次獻唱個人新作，現場粉絲尖叫聲此起彼落，氣氛熱烈到爆！