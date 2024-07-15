陳凱詠JACE陳年舊照竟被指撞樣蓋世寶 本尊超大方回應勁親民！
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30歲陳凱詠（JACE）去年結束與環球的合約後，選擇自立門戶做獨立歌手。重新出發嘅JACE喺社交平台十分活躍，成功收獲唔少網民的喜愛！近日就有網民曬出一張與JACE的陳年合照，引起大家熱議之餘仲引埋JACE本尊親自回覆！
網友分享11年前與JACE合照 本人親回：震驚埋我呀喂
最近，一位網友在Threads社交平台上分享了一張與JACE的童年合照。這張拍攝於11年前的照片中，JACE的皮膚看起來黝黑，眼圈深邃，並且穿著一條現在看來有些過時的藍白格仔裙。從這張照片可以推測，當時的她還未正式出道成為歌手，而是在商場擔任模特兒。這位網友將JACE標記後，意外地收到了她本人的回覆「Omg震驚埋我呀喂」
網民指撞樣蓋世寶加Miki
雖然照片中的JACE與現時相距甚遠，但不少網民力撐仍相當好看，還多了一份少女感，有網民還指撞樣楊愛瑾Miki「呢個唔係cookies個Miki咩」、「完全唔覺Jace崩壞 明明勁靚女」、「佢依家個樣都係好後生 同以前一模一樣」、「Crazy 其實我以為佢先24、25」、「蓋世寶？」
撰文：東方新地圖片來源：ig＠jacechw、ig＠mikiyeung、ig＠poupou_poupoupou、Threads＠wongzarine