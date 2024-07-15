陳凱詠JACE陳年舊照竟被指撞樣蓋世寶 本尊超大方回應勁親民！

30歲陳凱詠（JACE）去年結束與環球的合約後，選擇自立門戶做獨立歌手。重新出發嘅JACE喺社交平台十分活躍，成功收獲唔少網民的喜愛！近日就有網民曬出一張與JACE的陳年合照，引起大家熱議之餘仲引埋JACE本尊親自回覆！

