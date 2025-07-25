女神配對計劃｜T.Max苦追羅毓儀慘食好人卡 睇見Yuki同Kris互動好心酸：離開係最大祝福

真人騷《女神配對計劃》求愛勇者T.Max（海淦清），日前出席活動時首度回應被羅毓儀（Yuki）派「好人卡」！T.Max坦言見到Yuki與情敵林俊其（Kris）甜蜜互動時，內心確實「酸溜溜」，更驚爆考慮放手，更暗示「離開係最大嘅祝福」……