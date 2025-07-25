女神配對計劃｜T.Max苦追羅毓儀慘食好人卡 睇見Yuki同Kris互動好心酸：離開係最大祝福
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真人騷《女神配對計劃》求愛勇者T.Max（海淦清），日前出席活動時首度回應被羅毓儀（Yuki）派「好人卡」！T.Max坦言見到Yuki與情敵林俊其（Kris）甜蜜互動時，內心確實「酸溜溜」，更驚爆考慮放手，更暗示「離開係最大嘅祝福」……
T.Max直認心酸 目睹羅毓儀林俊其甜蜜互動
T.Max日前出席活動後接受訪問，被問到在節目中追求Yuki失敗的感受時，他直言心情複雜。雖然口說會祝福對方，但承認當見到Yuki跟林俊其（Kris）有親密互動時，內心難免有酸溜溜的感覺，更坦白說：「自己都有啲爭扎，因為都會想祝福呢位朋友搵到一個好錫佢嘅人。」T.Max更搞笑地提到，節目中另一對葉蒨文與GM曾展望的相處實在太甜蜜，形容是「sweet到令他寧願望住個mon唱K算」，字裡行間流露出「失戀男」的無奈與羨慕，場面令人哭笑不得。
T.Max感激Yuki給予機會 強調對方無做錯
雖然追求失敗，但T.Max在訪問中多次為Yuki護航，強調自己內心只有感激。他認為如果不是Yuki當初邀請他參加節目，自己根本沒有機會被觀眾認識，因此對Yuki充滿謝意。他更公開表示：「有啲人會話佢叫你參加呢個節目，好似令你好難受，但係我個內心真係只有感激。」對於Yuki最終的選擇，T.Max亦表現得相當大方，認為對方只是順從自己的內心，並無做錯任何事，更力撐對方：「佢唔係做錯，只係順從內心選擇，當初我對呢個女仔有好感，亦都係因為佢好順從自己想要嘅嘢。」
暗示放手轉移目標？T.Max：離開係最大祝福
隨著節目之後將會安排參賽者「大兜亂」，T.Max的感情線似乎迎來轉機。他透露有人曾勸他要學識放手、繼續前行，這樣才算是一種成長。對此，他似乎有所領悟，並不排除轉移目標的可能性。T.Max語帶玄機地說：「去到呢個地步，再拉落去對大家都唔好，我又辛苦，佢對住我又尷尬，可能離開係最大嘅祝福，亦都係對自己好啲。」這番話被視為他決定退出的信號。不過，當提到未來或有新對手加入爭奪Yuki時，他卻笑言自己比較擔心Kris！
撰文：東方新地圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒、ig@manho_mok、TVB、[email protected]_music、ig@krisllck資料或影片來源：原文刊於新假期