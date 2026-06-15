28歲TVB甜美主播王倩荷旗袍照瘋傳 起底真實學歷背景更驚人
廣告
TVB新聞主播王倩荷近日因一張旗袍造型照片在社交平台引起熱烈討論，網民大讚她擁有「古典美人」氣質，甚至有人認為她外貌足以拍劇或參選港姐。不過這位甜美主播的真實背景更加令人驚喜，她去年已悄悄重返校園攻讀碩士課程，實力與美貌兼備。
王倩荷旗袍造型曝光獲封古典美人
王倩荷早前在社交平台貼出一張旗袍造型照片，甜美面孔配上古典韻味十足的旗袍，令網民眼前一亮。照片曝光後迅速引來大量留言，有人讚她「360度都靚」，亦有人形容她是「古典美人」，更有網民直言「可惜唔報得名參選香港小姐」，認為她的外貌條件絕對不輸任何選美佳麗。王倩荷平日在新聞台以清新甜美形象示人，今次換上旗袍展現截然不同的一面，令觀眾對她刮目相看。
王倩荷曾因直播「大頭蝦」事件爆紅
王倩荷在TVB新聞台兼任報播新聞及天氣報告，以甜美形象和自然親切的風格獲得觀眾喜愛。她曾在直播期間因為「大頭蝦」突然闖入廠景，這段意外畫面隨即在網上瘋傳，網民大讚她既真實又可愛。私下的王倩荷亦相當少女，喜歡穿短裙及短褲，形象青春活潑，與螢幕上專業穩重的新聞主播形成有趣反差。她曾就讀將軍澳官立中學，一直以文科為主要學術方向。
文科出身挑戰科大環境科學碩士課程
王倩荷去年9月在Instagram公開曬出香港科技大學學生證，宣布正式入讀環境科學及管理碩士課程。她發文表示：「由細至大作為文科人嘅我，今次決定要走出舒適圈，挑戰一個MSc翻嚟」，並感謝在揀科和準備面試期間提供意見及撰寫推薦信的前輩、老師和朋友。課程為期兩年半，她期望能在30歲之前順利完成學業，再次拋起畢業帽。從文科跨界到理科領域，這個決定展現了她不甘安於現狀的性格。
網民熱議王倩荷靚女學霸身份
網民對王倩荷的討論不僅停留在外貌層面，不少人對她邊做主播邊攻讀碩士的決心表示佩服。有網民留言稱「邊個咁有福可以娶佢做老婆」，亦有人讚她「超級靚女」，更有觀眾表示她的外貌條件完全可以轉行拍劇。從旗袍古典美到科大碩士生，王倩荷用行動證明自己並非只有一張漂亮臉孔，高學歷新聞女神的稱號實至名歸。
資料或影片來源：原文刊於新假期